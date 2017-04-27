Galaxy S8 ve S8+ da Ekran Yanması Problemi mi Var?

Samsung, Galaxy cep telefonunun en son modelini gösterdiğinde fiziksel düğmelerin tamamen ekran düğmelerinin lehine kaldırıldığını da açıkladı. Diğer şeylerin yanı sıra, diğer Android telefonlardaki yerleşime daha yakın olması için kullanıcıların yeniden düzenleyebileceği anlamına da geliyor.

Kullanıcıların her zaman görünen tuşlar konusunda merak ettiği yönlerden biri, piksellerin pürüzlü ve kümülatif olarak kullanılması nedeniyle ekranda kalıcı bir iz bırakacak olan ekran yanması olasılığı. Bir kullanıcı, Samsung‘un Hollanda Twitter hesabına daha sonra silinen tweet’iyle duyduğu endişeyi dile getirmişti. Neyseki bu endişe dolu tweet Soyacincau adlı kullanıcı tarafından silinmeden önce ekran görüntüsü alınarak paylaşıldı.

Cevap, S8 ve S8 + üzerindeki saatin yanmayı önlemek için S7’de olduğu gibi hareket etmesi gibi ana ekran düğmeleri de aynı şeyi elde etmek için içeri girip çıkmakta olduğunu ortaya koyuyor.

GalaxyClub.nl, Samsung’un bu cevabını yeterli bulmayarak iddiayı test etti ve bu görüntü dizisini elde etti:

Resimde görüldüğü gibi, Home butonu yukarıda bahsedilen ekran yakılmasının olmadığından emin olmak için çok az hareket ediyor. Samsung‘un en yeni amiral gemisi cihazlarının sahipleri bu konuda rahatlayabilirler.