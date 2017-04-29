Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme Sonrası Gelen Değişiklikler

Sadece Samsung’un değil akıllı telefon dünyasının yeni amiral gemisi modeli olarak gösterilen Galaxy S8 serisi artık kullanıcılarla buluştu. Telefonun çıkış yapmasının hemen ardından telefonda nasıl özellikler olduğuna ilişkin ilk testlerde yapılmış oldu. Doğrudan kullanıcılar tarafından yapılan kullanım testleriyle beraber telefonun birçok iyi özelliği çıkarken bir yandan da belli başlı sorunlar ortaya çıkmıştı. Son olarak kırmızı ekran sorunuyla gündem olan seriler Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme dosyası yayınlandı.

Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme Değişiklikler Getiriyor Mu?

Uzun süredir tartışmalara konu olan kırmızı ekran sorunu Samsung açıklamalarından sonra bile devam etmişti. Yaşanan sorunun ekran renk ayarlarında sistemsel değişikliklerle düzenlenebilse de birçok akıllı telefon kullanıcısının buna rağmen kafalarında soru işaretleri kalmıştı. Samsung ise tüm bu sorunları çözmek ve soru işaretlerini tam olarak kaldırmak için Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme paketini yayınladı.

Samsung tarafından yayınlanan ilk güncelleme paketiyle beraber belli başlı sorunların da çözüldüğü belirtiliyor. Özellikle kırmızı ekran sorununun yaşandığı akıllı telefonlarda yeni güncelleme sonrasında uyarlanabilir ekran renk özellikleri yeni ayarlara kavuşuyor. Kullanıcılar tarafından daha kolay ayarlamalar yapılarak kırmızı ekran sorunun çözülmesini sağlayacak olan yeni güncellemenin otomatik ayarlamalarda da düzenlemeler yaptığını söylemek gerekiyor.

Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme Sistem Sorunları Düzeliyor

Bunun dışında Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme paketi sonrasında sistemsel bazı iyileştirmelerde karşımıza çıkıyor. Son günlerde çok sık gündeme gelen telefonların sürekli yeniden başlaması iddiası üzerine bu güncellemeden sonra sistemsel değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Yapılan sistemsel değişiklikler sayesinde bundan sonra telefonların sürekli açık ekranlarda sorunlar yaşanmadığı ve yeniden başlatma sorunlarının da ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme sonrasında genel performans iyileştirmeleri ve genel optimizasyonlar yapıldığın da söylemek gerekiyor. Şimdiden ilk güncellemesini yayınlayarak telefonlarını çok daha kararlı hale getiren Samsung, yeni güncellemesinden sonrada kısa süre sonra özellik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Özellikle sistemsel olarak güvenlik güncellemelerinin sürekli olarak yayınlanacağı belirtiliyor.

Galaxy S8 ve S8 Plus Yeni Güncelleme Boyutu Ve Yükleme

Galaxy S8 ve S8 Plus İlk Güncelleme paketinin yayınlanmasının hemen ardından güncellemenin bilgileri de verildi. İlk bilgilerde 462 MB dosya boyutuna sahip olduğu belirtilen güncellemenin yüklenmesi için mobil veri yerine kablosuz internet bağlantısı önerilmekte. Kullanıcılara yapılan önerinin nedeni sadece dosya boyutu değil. Bunun dışında güncelleme sırasında sorunlar yaşanmaması içinde kablosuz bağlantı kullanılması öneriliyor.

Güncellemeyi yüklemek için yapmanız gereken işlemlerde oldukça basit. Öncelikle telefonunuzdan ayarlar kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Telefonun ayarlar bölümüne giriş yaptıktan sonra yazılım güncellemeleri kısmından manuel güncelleme sekmelerinden kolaylıkla güncelleme dosyalarını indirip yüklemek mümkün. Şu an için ülkemizde de yayınlandığı belirtilen güncellemenin kısa süre içerisinde tüm bölgelerde de yayınlanması bekleniyor.