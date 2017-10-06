Mobil Seçim Tüketici Ödülleri yılda bir kez düzenleniyor ve Brits’in favori teknoloji ürünleri için oy vermesine izin veriyorlar.

Samsung Galaxy S8, En İyi Kameralı Telefonun yanı sıra Yılın Telefonu ödülüne ev sahipliği yaptı. Samsung’da Yılın Üreticisi ödülünü kazandı.

Daha uygun fiyatlı segmentlerde, Huawei Honor 9 En iyi orta segment Telefonu seçilirken, Moto E4 En İyi Uygun Fiyatlı Telefon (179 EURO’nun altında) ödülüne layık görüldü.

Apple Watch Series 2, En İyi Akıllı Saat ödülüne sahip oldu ancak En iyi Fitness Saati ödülü Fitbit Charge 2 aldı.

Bu oylamanın İngiltere’de yapıldığını belirtelim.