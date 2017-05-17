Galaxy S8’in DxOMark Puanı Açıklandı!

Samsung Galaxy S8‘i Mart ayında piyasaya sürdü. DxOMark‘ın fotoğraf makinesi profesyonelleri, cihazı 88/100 olarak derecelendirerek onu HTC U11 ve Google Pixel‘in arkasına yerleştirdiler ve selefi Galaxy S7 Edge ile aynı seviyede.

DxOMark‘a göre Galaxy S8, mükemmel otofokus, doğru beyaz dengesi ve çok etkili gürültü azaltma özelliklerine sahiptir. Aslında, otomatik odaklanma en hızlıdan biridir. Samsung‘un telefonuyla ilgili ana konu genellikle kameranın daha yumuşak olması çıktı.

Analistler, Galaxy S8‘in maruz kalma veya renk ile herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Yüksek kontrastlı görüntü zor olduğunda, HDR otomatik olarak açılır ve telefon biraz pozlanmış fotoğraflar üretir. Çoğu kullanıcı bu şekilde resimlerini beğendiğinden, bu bir sorun değildir.

Kamera düşük ışıklı ve aşırı düşük ışıklı ortamlarda etkilemektedir. Görüntüler parlaktır, ayrıntılar açıkça tanımlanmıştır, ancak yalnızca cisim ve fotoğraf makinesi çok durgun olduğunda sonuç budur. Elde çekim yaparken olduğu gibi hafif bir hareket bile büyük olasılıkla kullanılamaz bir fotoğrafla sonuçlanacaktır.

Galaxy S8‘in video kaydı aynı zamanda DxOMark tarafından da tanınmaktadır. Video sabitlemenin Galaxy S7’den önemli ölçüde geliştirildiğini öğrendiler. Yükseltme, hareketli çekimler ve düşük ışık koşullarında en belirgin olmakla birlikte videoları kaydırırken nadiren çerçeve kaymaları da ortaya çıkıyor. Deklanşör hızı Galaxy S7 serisindekinden daha hızlı ancak bu ayar iç mekan filmlerinde daha fazla gürültüye neden oluyor ve düşük ışıkta bazı ince ayrıntılar kayboluyor.

Toplam 88 puanlık Galaxy S8, Google Pixel‘in sadece bir puan gerisinde ve yeni kamera uzmanı HTC U11‘in iki puan gerisinde kalıyor. Yine de, DxOMark telefonun tüm aydınlatma koşullarında fotoğraf çekimi için mükemmel bir seçim olduğunu bildiriyor.