Samsung yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Teknoloji devi yeni akıllı telefonlarını tanıtarak, Android amiral gemisi unvanını 2018 yılında da almak istiyor. Kullandığı teknolojilerle beraber Galaxy S9 akıllı telefonlarında epey bir beğeni toplayacağı da düşünülen markanın, bu teknolojilerine ilişkin yeni bilgiler ise sürekli olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modelinin bu şekilde ortaya çıkan yeni teknolojilerinden bir tanesi de Akıllı Tarama özelliği.

Amiral gemisi serisi akıllı telefonları içerisinde yer vereceği Akıllı Tarama özelliğiyle beraber iPhone X akıllı telefonlarında rakip olacak olan markanın, yeni teknolojisi için bazı detaylarda ortaya çıkmadı değil.

Akıllı Tarama Nasıl Bir Teknoloji?

Geliştiricilerin yaptığı araştırmalar sonrasında ortaya çıktığı belirtilen yeni özelliğin, şu ana kadar hiçbir akıllı telefon modelinde kullanılmayan bir özellik olacağının üzerinde duruluyor. Sadece ön kamera içerisinde yerleştirilmiş olan bir yazılımla değil, çok daha geniş bir teknoloji olarak geleceği belirtilen yeni sistem hakkında bazı detaylarda paylaşılmış durumda.

Ön kameranın yanı sıra İris tarayıcılarının da kullanılacağı bir Akıllı Tarama sisteminden söz ediliyor. Geliştiriciler tarafından verilen bilgilere göre sistem, her iki teknolojisinin de aynı anda çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Yani şöyle ki bir yandan İris tarayıcısı çalışıyor ve kontrolleri yapıyor bir diğer yandan ise ön kamerada yer alan yüz tanıma sistemi çalışıyor. İki aşamada koruma sunuluyor. Kullanıcıların hem İris tarayıcısını hem de yüz tanımayı geçmesi gerekli.

Böyle düşündüğümüz zaman çok daha başarılı bir kilit sisteminin sunulmuş olduğunu görüyoruz. Bir yandan yüz okuma, diğer yandan göz okuma. Bu şekilde bir teknolojiyle beraber telefonun kandırılması da bir hayli zor hale geliyor. iPhone X modelinde yer alan derinlemesine yüz tanıma sisteminin bile önünde bir sistemden söz etmek mümkün.

Fakat şu ana kadar bahsettiğimiz tüm bu özellikler geliştiriciler tarafından bulunduğu belirtilen özellikler. Akıllı Tarama sistemi konusunda Samsung hiçbir tüyo vermiş değil. Bunun için Galaxy S9 akıllı telefonlarının 25 Şubat tarihinde yapılacak tanıtımını beklemek gerekiyor.

İşin bir yönü bu. Bir diğer yönü ise eski akıllı telefonlar içinde söz konusu sistemin gelebilecek olması. İris tarayıcısının bulunduğu akıllı telefonlara yazılım güncellemeleri yapılarak bu sistem getirilebilir. Akıllı Tarama sisteminin bu şekilde bir önceki nesil amiral gemilerine de getirilen uzun soluklu bir teknoloji olduğunu görebiliriz.

Bunların hepsi Samsung tarafından açıklanacak elbette. Fakat eski akıllı telefon modelleri içinde aynı sistemin desteğinin gelmesi Samsung’un epey bir ilgi görmesini sağlayacaktır. Özellikle Note 8 ve Galaxy S8 serileri bir hayli güçlenecek.