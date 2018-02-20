Tanıtımı için sadece 5 gün gibi bir süre kalan yeni amiral gemisi Samsung akıllı telefonlarının, tanıtımından önce detayları gelmeye devam ediyor. Daha önce yeni akıllı telefonların sistem özelliklerine ilişkin olarak bazı detayların paylaşıldığını gördük. Hatta tanıtım öncesinde neredeyse tüm sistem özellikleri ortaya çıktı. Şimdi ise Galaxy S9 akıllı telefonları için tasarım konusunda bazı detaylar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Evan Blass tarafından telefonların muhtemelen yeni renk seçeneği paylaşıldı. Galaxy S9 akıllı telefonları içi paylaşımı yapılan yeni renk seçenekleri içerisinde en çok dikkat çekeni ise yeni gri rengi oldu.

Galaxy S9 Gri Renk Seçeneğiyle Geliyor

Doğrudan Evan Blass tarafından gelen bilgilere göre yeni akıllı telefonların rengi titanyum gri seçeneğiyle zenginleştirilecek. Titanyum grisi olarak sunulacak olan renk seçeneğinin ise tüm kasa üzerinde uygulandığını göreceğiz. Hem ön kısımda ince çerçeve alanlarında hem de tüm arka yüzeyde yeni renk seçeneklerinin etkisini görmek mümkün olacak.

Bunun dışında serinin pembe tonlarıyla beraber yeni renk seçenekleri sunacağı da yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Henüz bunun için Samsung tanıtımı yapılmadığı için kesin bilgiler elde etmek mümkün olmadı. Sadece 5 gün sonra yapılacak olan tanıtımla beraber bu renklerinde resmi olarak açıklandığını göreceğiz.

Görsellere ve paylaşımlara bakacak olursak, mevcut renklerin yerine özel renk seçenekleriyle beraber daha fazla alternatif sunulacak. Bu konuda resmi bilgi gelmeden yorum yapmak zor ancak Galaxy S9 modelinde eski seriye göre daha iyi bir satış stratejisinin benimsendiğini söyleyebiliriz.

Daha şimdiden ortaya çıkan bilgiler bunu net şekilde gösteriyor. Tasarım kısmında ne kadar değişiklik olacağını ve renklerin bu değişikliklere ne kadar etki edeceğini, tanıtımın hemen arkasından yapacağımız incelemelerde bulabilirsiniz. Şimdilik parça parça detaylar ve iddiaların gelmeye devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.