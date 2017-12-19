Samsung, Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobile World Congress 2018‘de Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarını duyuracağı konuşuluyor ve cihazlar hakkında bir sürü bilgi çevrimiçi hale geldi. En yeni sızıntı, S9 ve S9+ ön panellerinin ve S9’un arka panelinin görüntüleri.

Galaxy S9 ve S9+, birkaç gün önce yayınlanan 3D görüntüsünde gördüğümüz gibi, görünüşte S8’in tasarım dilini kamera ve parmak izi algılayıcı yerleşimlerinde ufak değişikliklerle devam ettirecek. Ön yüzünde herhangi bir çentik veya cihazın selefinden ayrı bir tasarım değişikliği olmadığı görülüyor.

Kullanıcıların Galaxy S8 ve S8+ ile ilgili en büyük şikayetlerinden biri kameranın yanındaki parmak izi algılayıcısının konumudur ve kamera lensini bulaştırmadan erişmek zordu. S9 ve S9+’da, Samsung, sensörü dikey olarak kameranın altına yeniden konumlandırmış gibi görünüyor.

Galaxy S9’un 5.8 inç ekran, S9+’ın da 6.2 inçlik bir ekran ile geleceği düşünülüyor. Her ikisi de öncekileriyle birlikte getirilen 18.5:9 en-boy oranını koruyacak.

Samsung, herhangi bir lansman daveti için henüz davet göndermese de, geçmişte Mobil Dünya Kongresi’nde amiral gemisini faaliyete geçirmişti ve tekrarlamak için yeterli bir emsal oluşturmaktadır.