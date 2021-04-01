Galaxy S9, Nisan 2021 Güncellemesini Aldı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, değiştirdiği güncelleme politikası ile birlikte birçok cihazına güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere 2021 yılı içerisinde güvenlik yamasını genişletip daha fazla cihazına sunacağını açıklayan şirket bu dediğini yaparak Galaxy S9 modeline yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını sunmaya başladı.

Yıl içerisinde dördüncü kez güvenlik yamasını alan Galaxy S9 önümüzdeki aylarda daha fazla güncelleme alacağa benziyor. G96xFXXUFFUC6 sürüm numarasıyla gelen güncelleme OTA üzerinden Avrupa pazarında şuan indirilebilir durumda. Eğer bir aksilik olmazsa ilerleyen günlerde küresel olarak yayılacaktır.

Almanya kullanıcılarına da gönderile güncelleme, aynı zamanda Galaxy S9 Plus içinde sunulmuş durumda. Şirket, Galaxy S9 için en sonra One UI 2.5 güncellemesini sunmuştu ve o günden beri sadece aylık güvenlik yamasını sunmaya devam ediyor.

Şimdi de şirket üç ay üst üste Galaxy S9 serisi için güvenlik güncellemesi göndermeye hazırlanıyor. Eğer bir Galaxy S9 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Güncelleme aynı zamanda içerisinde bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmelerde içeriyor.