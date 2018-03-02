Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerini bir hafta önce resmen dünyaya sunduğunda, en yeni amiral gemilerinin en gelişmiş kameralara sahip olduğunu iddia etti. Bu talep, modern akıllı telefonların fotoğraf kalitesini test etmek söz konusu olduğunda tartışmasız en seçkin isim olan DxOMark tarafından da doğrulandı.

DxOMark’ın testlerine göre, Galaxy S9+, şirketin açık puanlama sisteminde etkileyici 99 puan aldı. Bu şimdiye kadar akıllı bir fotoğraf makinesine verilen en yüksek puan ve S9+’un Pixel 2 modelini sadece bir puan ile geçtiğini gösteriyor.

Google, geçen yılın sonlarında Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘ı ilk kez duyurduğunda, şirketin yeni amiral gemilerinin belirleyici özelliği, diğerlerinin hepsinden üstün yeni kameraları oldu. Samsung’un son yıllarda cihazlarında kamera kalitesini yükseltme konusundaki ısrarı göz önüne alındığında,bu skor sürpriz olmadı.

S9+, günümüzde amiral gemisi cihazları arasında gittikçe artan bir eğilim olduğu gibi çift bir kameraya sahip ancak aynı zamanda, loş ışık koşullarında daha hızlı bir f / 1.5 diyaframı ve parlak konumlarda daha yavaş bir f / 2.4 diyaframına sahip.

Bunun yanında, Galaxy S9+’ın mükemmel gürültü kontrolü, canlılığı ve canlı renkleri olduğu bulundu ve 960 fps‘de video çekmesini sağlayan süper yavaş bir hareket özelliklerine sahip. Yeni nesil amiral gemileri, S9+’un etkileyici performansını bile geçecektir ancak şu an piyasada bulunan en iyi kamerayı arıyorsanız, Samsung’un en yeni cihazları bir göz atmaya değer.