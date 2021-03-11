Galaxy S9 Serisi Mart 2021 Güncellemesini Alıyor!

Samsung, Mart 2021 güvenlik yamasını geçtiğimiz günlerde en son Note 20 serisi için sunmuştu. Aynı zamanda bu yamayı Galaxy Fold, Galaxy S20, Galaxy Tab S7 ve Galaxy A8 (2018) modellerine de göndermişti. Bugün ise şirket Exynos 9810 yonga setine sahip Galaxy S9 ve S9 Plus için bu yamayı sunmaya başladı.

2018 yılı modellerinin de alacağı Mart 2021 güvenlik yamasına, A8‘den sonra Galaxy S9 serisi kavuştu. G96xFXXSFFUB3 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, içerisinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de barındırıyor.

Bugün itibariyle her iki cihazda da sunulmaya başlanan güncelleme şuan için Avrupa bölgelerindeki kullanıcılara gönderilmiş durumda. İlerleyen günlerde yazılımsal bir yazılımsal bir sıkıntı çıkmazsa güncellemenin küresel olarak yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy S9 veya S9 Plus kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncelleme, yazılımsal hataları düzeltmenin yanı sıra çeşitli optimizasyon sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Samsung‘un güvenlik yamasını ilerleyen günlerde birçok modeli için sunmaya başlaması bekleniyor.