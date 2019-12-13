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Galaxy S9 Serisi – Open Beta Nasıl Etkinleştirilir?

Galaxy S9 Serisi İçin Güncelleme Vakti !

Ayşen Sıla

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Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus

Yeni bir rapora göre, Samsung, One UI 2‘yi alacak olan Galaxy S9 serisi için Open Beta testine başlıyor. Daha önce Samsung’un Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9 serisinin açık beta alacağı açıklanmıştı fakat kesin tarih belirtilmemişti.

Şimdi ise, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Open Beta’nın geleceği doğrulandı. Open Beta güncellemesini almak istiyorsanız, Samsung Members uygulamasını indirmelisiniz.

Daha sonra Open Beta programına kayıt olmalısınız. Uygun olduktan sonra Beta derlemesini alacaksınız. Yüklemek için, Ayarlar> Yazılım güncellemeleri> Güncellemeleri manuel olarak indir seçeneğine tıklayabilirsiniz.

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Not: Cihazlarınızı, Beta sürümünde olduğundan ve kullanıcı verilerinin kaybolmasına yol açabileceğinden yedeklediğinizden emin olun. Ayrıca, uyumluluk sorunlarını önlemek için herhangi bir uygulamayı en son sürümlere güncelleyin.

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