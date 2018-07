Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modelleri içerisinde şu an için en güncel modeller olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonları için geliştirmeler devam ediyor. Her ne kadar gündemde Note 9 tanıtımı olduğu için ilgi Note 9 akıllı telefonlarına yönelmiş olsa da Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri içinde önemli yazılım güncellemeleri geldiğini görüyoruz.

Bu noktada son olarak yeni bir güncelleme daha duyuruldu. Her iki model içinde gelen yeni güncellemenin, başta kamera olmak üzere bir hayli önemli yenilikler getirdiğini belirtelim.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Kamera Güncellemesi

Yeni güncellemeyle beraber kamera kısmında bir değişiklik karşımıza çıkıyor. Takip edenlerin bildiği gibi Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde 720p sevisinde 960 fps çekim yapmak mümkün. Ağır çekim için oldukça başarılı bir değer olarak karşımıza çıkan 960 fps değeri, yeni modeller tanıtıldığı zamanda bir hayli ses getirmişti. Şimdi yayınlanan güncelleme ise telefonlara 480 fps modu getirdi.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus güncellemesi sonrasında kamera kısmında 720p 480fps çekim modu kullanıma açılmış oldu. Bu modla beraber kayı süresi de 0.2 seviyesinden 0.4 saniyeye çıkarılıyor. Yeni modun süper ağır çekim modu olarak geldiğini de ekleyelim. Kullanıcıların otomatik olarak ağır çekim modunu seçmeleri durumunda ise bu zaman kadar kullandığımız sistem olan 960 fps değerine sahip çekim moduna geçiliyor.

Yeni güncellemenin tek yeniliği de kamera kısmında karşımıza çıkmıyor. Bunun dışında telefonları Temmuz ayı Android güvenlik yamalarını da aldığını görüyoruz. Android güvenlik yamalarının yanında telefonların genel olarak güvenlik yaması aldığını da ekleyelim. Güvenlik ve kamera kısmında yapılan değişikliklerin dışında AR emoji sisteminin düzenlendiğini de ekleyelim. Genel olarak yaşanan bazı sorunlar ve donma sıkıntıların önüne geçiliyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonları için yayınlanan güncellemenin boyutunun 250 MB olduğunu ve güncellemenin şu an için Güney Kore ile Hindistan bölgesinde yayınlandığını da ekleyelim. Güncellemenin tüm bölgeler için yayınlanması birkaç haftayı bulacak gibi gözüküyor.