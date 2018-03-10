Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin tanıtımının üzerinden çok kısa bir süre geçmesinin ardından, marka ilk telefonları sahiplerine ulaştırmaya başladı. Yeni akıllı telefonlar için bir bir teslimatların yapılmaya başlanmasının ardından, yazılım güncellemeleri konusunda da yeni haberler gelmeye başladı.

Ülkemizde henüz başlamasa da yavaş yavaş telefonların teslim edilmesiyle beraber ortaya çıkan güncellemenin, her iki model için de ilk yazılım iyileştirmesi olduğunu gördük. Peki, telefonlara sunulan ilk güncellemenin içerisinde yer alan değişiklikler neler? Güncelleme nasıl yenilikleri getiriyor?

Galaxy S9 ve S9 Plus Güncellemesi Neler Sunuyor?

Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için yayınlan ilk güncelleme, ilk iyileştirme güncellemesi, Telefonların stabilizasyonu konusunda önemli değişiklikler getiren güncelleme, güvenlik odaklı olarak bazı yamalar getirdiği gibi, önemli sistem değişiklikleri ve hataların da düzenlenmesini sağlıyor.

Yeni güncellemenin Mart ayı güvenlik yamalarını da sisteme dahil ettiğini görüyoruz. Mart ayı Google güvenlik yamalarını Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonlarına getiren güncelleme, Samsung uygulamalarında yer alan açıkları da kapatıyor. Sistemsel iyileştirmelerin de yapıldığı güncellemenin, performans artışına etkisi olacağına da kesin gözüyle bakılmakta. Yeni güncellemenin boyutu ise 242 MB olarak açıklanmış durumda.

Türk kullanıcılarda yeni güncellemeyi direk olarak cihaz kurulumunda yükleyebilecekler. Cihazların kutudan çıkmasının ve ilk çalıştırılmasının ardından güncelleme OTA üzerinden yayınlandığı için doğrudan yüklenebilecek. Şu an için ülkemizde yeni modellerin teslimatlarının yapılmamış olmasına karşın, güncellemelerin ülkemizde de geçerli olarak sunulacağı kesin.

Güncellemelerin bu süre içerisinde devam edeceği ve muhtemelen ikinci düzenleme güncellemesini de görebileceğimizi ekleyelim. Galaxy S9 ve S9 Plus modellerine gelen güncelleme sonrasında eski modellerin güncellemeleri de bir kez daha gündeme geldi. Daha önce bu konuda bilgi verilmiş ve eski modellere ne zaman güncelleme geleceği konusunda kısa süre önce bilgilendirmeler yapılmıştı.