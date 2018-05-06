Samsung akıllı telefonları için güncellemelerine devam ediyor. Marka son olarak orta segment akıllı telefonları olan A5 ve A7 2017 modelleri için Oreo güncellemesi yayınlamasıyla gündeme gelmişti. Bir yandan Oreo güncellemelerine devam eden akıllı telefon devi, bir yandan ise yeni modellerinde yaşanan sorunları çözmeye yönelik güncellemeler yayınlıyor. Bu noktada markanın son yayınladığı güncellemelerden birisi de Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için geldi.

Telefonlar piyasaya çıktığı an, Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için yeni bir güncelleme paketinin sunulduğunu zaten biliyoruz. Yayınlanan ilk güncelleme paketi telefonların önemli sorunlarının önüne geçmişti. Mesela sistemsel donma gibi sıkıntılar giderilmişti. Fakat son günlerde Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcılarından bazı özelliklerde sıkıntılar yaşandığına ilişkin mesajlar gelmeye başlamıştı. İşte bu sorunları çözecek bir güncelleme paketi daha yayınlandı.

Galaxy S9 ve S9 Plus Güncellemesiyle Neler Geliyor?

Yeni özellik konusunda güncellemenin çok önemli bir güncelleme olduğunu söylemek mümkün değil. Galaxy S9 ve S9 Plus güncellemesiyle daha çok bahsettiğimiz bu sorunların önüne geçiliyor. İlk olarak arama sorunlarının tamamen çözüldüğünü görüyoruz. Arama sırasında çağrının kapanması, gelen aramaların cevaplanmadan durması gibi sorunlar bu güncellemeyle beraber gideriliyor. Bunun dışında da iyileştirmeler söz konusu.

İlk olarak arama kısmında yaşanan sorunların önüne geçiliyor olsa da tek düzenleme bu değil. Bunun dışında duvar kağıtlarında da bazı kalite iyileştirmelerinin yapıldığından söz ediliyor. Bunun dışında güncellemenin çok önemli bir yeniliği söz konusu değil. Güncellemenin şu an için dağıtım aşamasında olduğunu da ekleyelim.

150 MB civarında olan yeni güncellemenin şu an için Avrupa pazarında, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yayına girdiğini belirtelim. Güncellemenin diğer bölgeler için ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi yok ancak Samsung’un çok kısa süre içerisinde tüm telefonları için güncellemeleri tamamlayacağı bekleniyor. Hem Galaxy S9 ve S9 Plus hem de diğer seriler içinde güncelleme çalışmaları daha uzun sürede devam edecek demek doğru olacaktır.