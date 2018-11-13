Galaxy S9 ve S9 Plus için Yeni Renk Seçeneği

Bugün Güney Koreli akıllı telefon üreticisi devi Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için yeni bir renk seçeneği yayınladı. Yeni gradyan Buz Mavisi renk seçeneği yayınlanmasının hemen ardından satışa sunuldu.

Galaxy S9‘un bu yeni renk seçeneği 790 dolar fiyat etiketine sahipken, Galaxy S9 Plus 934 dolardan mağazalarda ki yerini almaya başlayacak. Ancak bu renk seçeneği henüz internet üzerinden telefonu satın almak isteyenlere sunulmadı.

Galaxy S9 serisinin buz mavisi sürümüne popüler gradyan tasarımı eklenmiştir. Ayrıca telefonun özellikleri yine diğer renklerde olan telefonlar ile aynıdır.

Samsung Galaxy S9 modeli, 5.8 inç 2960×1440 ekran sahiptir. 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanının yanı sıra Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenmektedir. 8MP + 12MP çift kamera kurulumuna sahip ve 3000 mAh batarya ile Samsung severlere sunulmuştur.

Samsung Galaxy S9 Plus modeli ise 6.2 inç 2960×1440 ekrana sahiptir ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolaması bulunur. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenmektedir. 8MP + 12MP çift kamera kurulumunun yanı sıra 3500 mAh bataryası vardır.

Buna ek olarak, Samsung Galaxy S9 serisi, çeşitli aydınlatma ortamlarına uyum sağlayabilen F1.5/F2.4 akıllı değişken diyafram ile donatılmıştır. Gündüz ve gece, göz kamaştırıcı veya loş olsun, kamera açıklığı net ve güzel fotoğraflar gösteren parlaklık koşullarına göre uyarlanabilir. Ayrıca, yoğunlaşma süresi çekimini de destekler, böylece kullanıcılar saniyede 960 kare hızında 20 kez çekim yapabilir.