Galaxy S9 ve S9 Plus Yeni Renk Seçeneği Burgundy Red Göz Kamaştırıyor!

Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus amiral gemilerini ilk kez piyasaya sürdüğünde yalnızca Geceyarısı Siyahı, Mercan Mavisi, Titanyum Gri ve Lila renk seçeneklerinde mevcuttu. Bununla birlikte Çin’de sadece siyah, mor ve mavi renkler satışa çıkarıldı. Ancak birkaç gün geç kalsa da Kore devi şirket Çin pazarı için Galaxy S9 ve S9 Plus‘ın Burgundy Red renk seçeneğini açıkladı. Artık Galaxy S9 Burgundy Red modellerinin daha iyi ve net fotoğraflarına sahibiz.

Bu renk Samsung‘un dizisine şık bir kırmızı varyant eklediği ilk model değil. Geçen sene Galaxy S8 yaklaşık 6 ay önce piyasaya sürülen bir Burgundy Red renk seçeneğine sahipti. Ancak bu kez bu renk seçeneği özellikle Çin’in dünyadaki en büyük akıllı telefon pazarında yer alan pahalı amiral gemisi modellerinin çok etkileyici olmayan satış rekoru nedeniyle oldukça erken geliyor. Galaxy S9 ve S9 Plus‘ın Burgundy Red renk seçeneği şimdiden göz alıcı amiral gemilerine daha fazla cazibe katıyor. Ekran dışındaki tüm gövde kırmızı renkle kaplanmıştır. Zaten Samsung Çin web sitesinde listelenmiş olmasına rağmen yeni renk varyantı henüz satışa sunulmadı. Fiyatlandırmanın diğer renk seçeneklerinden farklı olmasını beklemiyoruz. Samsung‘un yeni rengi diğer pazarlarda tanıtacağını söyleyemeyiz ancak bunun bir gün mutlaka olmasını bekliyoruz. Samsung bununla ilgili açıklamayı yakında yapacaktır. Yani yeni renk seçeneğini beğendiyseniz bizi takipte kalın.

Aşağıdan daha fazla Galaxy S9 / S9 Plus Burgundy Red fotoğraflarına göz atabilirsiniz.