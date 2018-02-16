Galaxy S9'u Deneyen Kullanıcı Neler Anlattı? İşte İlk İzlenimler!

Bugünlerde bazıları bitcoin madenciliği ile uğraşırken bazıları ise Reddit’de Galaxy S9 hakkında bilgi madenciliği yapmakla meşgul durumda. Reddit’in Galaxy S9 hakkında bilgi sahibi olan ve Samsung‘un amiral gemisini kullanmış bir kullanıcısının anlattıkları herkesi heyecanlandırdı.

Yaklaşık 20 dakika telefonu kullandığını iddia eden birinden gelen yorumda; S9 hakkında ilk bakış izlenimleri anlatılıyor. Bizler de sizin için o kişinin izlenimlerini özetledik. Bu nedenle tüm yorumu ve gereksiz kısımları okumak zorunda kalmayacaksınız.

Öncelikle, tasarım gerçekten S8‘e çok yakın ve sızdırılmış görüntülere garip bir perspektifle benziyor. Çünkü kullanıcı S9‘un belirgin bir şekilde daha kalın yan çerçeveler içermediğini belirtiyor. Sadece parlak yüzey değil dış panel mat görünüyor. Ağırlık olarak ise telefon elimde eski modelle hemen hemen benzer bir his bıraktı ve tasarımdaki gerçekten belirgin fark ise bu sefer kameranın altında bulunan parmak izi tarayıcısıydı.

Çift stereo hoparlörler var bunu kesinlikle söyleyebilirim. Biri altta, diğeri ise kulaklık olarak sesi iki katına çıkarıyor ve ayrıca standart bir ses girişi var. Hoparlörlerden gelen ses, S8‘e kıyasla “büyük bir gelişme” yaşamış görünüyor. Ancak surround ses seçeneği biraz “sahte” hissettiriyor.

Belki de hızlı işlemcilerinin yanı sıra S9’un en büyük satış noktası kameraları olacak. Değişken diyafram olan bu kamera şimdi “720p480 ve 1080p240” da 4k60fps ve daha yüksek framerateler yapabildiğini söylüyor. Üzgünüz 1000 fps’lik bir yavaş mod yoktu. Ancak bu incelenen model ABD için üretilen Snapdragon 845 modeliydi ve söz konusu S9’un sonlandırılmış bir perakende sürümü değildi. Bu nedenle cepkolik.com’u takip etmeye devam edin.