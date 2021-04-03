Galaxy SmartTag Plus, ABD’de Ön Siparişe Sunuldu!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, şu sıralar yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmekle meşgul olsa da şirket bir başka akıllı cihazını ABD pazarında ön siparişe sundu. SmartTag ve SmartTag Plus olarak Ocak 2021‘de yeni Galaxy S21 cihazlarla birlikte tanıtılıp karşımıza çıkan bu iki yeni cihaz sayesinde Galaxy akıllı telefonunuzu bulabilir veya akıllı telefonunuzun bu cihazı bulmasını sağlayabilirsiniz.

B&H Photo üzerinden ABD pazarında ön siparişe çıkan SmartTag ve SmartTag Plus, 39 dolardan başlayan fiyatlara sahip.

Ayrıca cihazı 12 Nisan’da sipariş edersiniz siyah renk seçeğini de sahip olabiliyorsunuz. Chazların şuan için ülkemizde sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklarda cihazların küresel pazara çıkacağı bildiriliyor.

SmartTag Plus, diğer Galaxy akıllı telefonunuz ile AR takibi yapabilir ve Bluetooth 5.0‘ı kullanabilirsiniz. SmartTag‘te pil ömrü 300 güne kadar dayanıklılık sağlıyorken, SmartTag Plus‘ta bu ömür biraz daha kısalıyor.