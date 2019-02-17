Samsung, yeni seri akıllı telefonlarını tanıtıma çıkaracağı etkinliği için gün sayıyor. Sadece iki gün sonra yeni akıllı telefonlarını tanıtacak olan markanın, bir yandan da yeni seri tablet modelleri ardı ardına tanıtılmaya devam ediyor. Bu noktada Samsung’un yeni serilerinden birisi de Galaxy Tab A 10.1 (2019) tablet modelleri oldu. Kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni “e” serisi tablet modellerinden sonra bu kez Galaxy Tab A 10.1 (2019) tablet serisi ortaya çıktı.

Özellikleriyle dikkat çeken yeni tablet modellerinin neler sunduğu konusunda detaylara geçelim. Bakalım Galaxy Tab A 10.1 (2019) tabletleri gerçekten alınabilecek modeller arasında yer almayı başardı mı?

Galaxy Tab A 10.1 (2019) Tasarımı

Tasarım konusunda artık yeni bir döneme giriş yaptık. Sadece akıllı telefonlarda değil tablet modellerinde de bu durum aynen geçerli. Akıllı telefonlarda yenilenen tasarım detayları, tablet modellerinde de yenilenmeye başlandı. Galaxy Tab A 10.1 (2019) tablet serisi de bunlardan bir tanesi. Yeni modelin tasarımı da tamamen yenilenmiş durumda.

Yine çerçeveler kısmında çok ince bir seri söz konusu. iPad Pro 2018 modelinde olduğu gibi bu modelde de çerçevelerin her yandan ince tasarımla geldiği görülüyor. Hem üst hem alt hem de yanlardan tabletin çok daha iyi bir tasarımı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İnceltilen yeni çerçeveler tabletin biraz daha ince bir seri olarak karşımıza çıkmasını da sağlamış durumda. Ekran kısmında ve çerçeve kısmında sunulan bu ayrıcalıkların arka kapak bölümünde de fark yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Arka kapak bölümünde tek arka kameranın kullanıldığını görüyoruz. Tek arka kamera kısmında ise kare şeklinde bir kamera tasarımına yer verilmiş durumda. Rakiplerden farklı olarak bu seride daha geniş kamera lenslerini görüyoruz. Yine de kameranın özellikleri kısmında ise çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz.

Galaxy Tab A 10.1 (2019) Ekran Özellikleri

Ekran konusunda Samsung’un ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Akıllı telefonlarda kullanılan ekranlar bir yana tablet serisinde de genelde başarılı ekran sistemlerine yer veriliyor. Fakat bu modelde alışkanlıkların dışına çıkan bir ekrana yer verilmiş durumda.

Samsung’un bu model içerisinde IPS LCD panel kullandığı görülüyor. Genelde OLED ekran kullanımına yer veren markanın bu seride LCD kullanması ise fiyatı aşağı çeken bir adım olarak gösterilebilir. IPS LCD panel üzerinde ekran boyutu kısmında ise isimden de anlaşılacağı gibi 10.1 inçlik bir panele yer veriliyor.

10.1 inç geniş ekranla gelen akıllı telefon, 1920 X 1200 piksel çözünürlük değerine sahip. Full HD ekran çözünürlük değerinin sunulduğunu gördüğümüz tablet modelinde yine Samsung’un görüntü teknolojilerine de yer veriliyor. Yeni serinin ekran özellikleri dışında, teknik özelliklerinin neler olduğuna geçelim.

Tüm Teknik Özellikler

Yeni modelin ekran özelliklerinde olduğu gibi teknik özellikler kısmında da orta segment tabletlerden biri olduğu görülüyor. Tabletin içerisinde yer alan işlemciler yine Samsung’un kendi işlemcileri. Exynos 7904 işlemcilerine sahip olan seri, yeni nesil işlemcilerle beraber 3 GB RAM bellek miktarı sunuyor. RAM bellek kısmında ikinci bir seçenek söz konusu değil. Tek model var ve bu modelde de 3 GB RAM bellek var.

Hafıza kısmında ise RAM bellek miktarına bağlı olarak 32 GB depolama alanı sunuluyor. Daha önce birçok akıllı telefon modelinde ve tablet modelinde bu değeri kullanan Samsung’un, bu kez sunduğu ayrıcalık ise arttırılabilir hafıza. Yeni seri tam olarak 400 GB gibi bir depolama alanına kadar arttırılabilir hafızaya sahip. Sadece bu destek bile depolama alanı sorununu çözmeye yetiyor.

Kamera Özellikleri

Kamera özellikleri kısmında çok fazla bir şey beklemek gerekiyor. Her ne kadar yeni serinin arka kamerasının lensleri biraz daha geniş gibi gözüküyor olsa da arka kamera kısmında 8 MP değerinde tek bir kamera var.

Geniş lens özelliklerine sahip olan arka kameranın yanında ön kamera kısmında da yine 5 MP değerinde standart bir kamera yer veriliyor. Arka kamera ilse Full HD çekim yapılabildiğini de belirtelim.

Batarya ve Ekstra Özellikler

10.1 inçlik ekrana boyutuna sahip olan tablet modelleri, genelde yüksek pil kapasitesiyle dikkat çekiyor. Samsung’un yeni tablet serisi de bunlardan bir tanesi. 6150 mAh değerinde bataryaya sahip olan tablet, uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Bunun dışında tabletin ekstra özelliklerinden söz edelim. Burada ilk dikkat çeken kısım LTE Cat 6 desteği. Bağlantı hızı konusunda ayrıcalıklar sunan Galaxy Tab A 10.1 (2019), ek olarak Bluetooth 5.0 desteğine de sahip.

Bağlantılar konusunda sadece bu ayrıcalıklar yok. Ek olarak USB Type-C bağlantı desteğini de görüyoruz. Hızlı şarj desteği için önemli olan USB Type C portunun farkından söz etmeye gerek yok. Ekstra özellikler konusunda son detayımızda ses sistemi konusunda olsun. Galaxy Tab A 10.1 (2019) serisiyle beraber Dolby Atmos desteği sunuluyor. Çift hoparlörle beraber gelen Dolby Atmos ses sisteminin artısını da ayrıca söylemek gerekiyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyat

Galaxy Tab A 10.1 (2019) tablet modeli konusunda son detayımız fiyat ve çıkış tarihi olsun. Bu seride iki farklı versiyon var. Standart olarak gelen WİFİ destekli model ana model. Bu model 210 Euro gibi bir fiyata sahip. Ana model dışında ikinci modelin ise LTE destekli olduğunu görüyoruz.

LTE destekli olan tablet modelinde ise 270 Euro gibi bir fiyata yer veriliyor. Bu modelin çıkış tarihi için ise bir süre daha beklemek gerekecek. Avrupa için satışa çıkış tarihi 5 Nisan olarak açıklandı. Bu modelin ülkemiz için de satışa çıkacak tabletlerden biri olduğunu da ekleyelim.