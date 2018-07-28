Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak tanıtımını yapacağı Note 9 akıllı telefonları için her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Telefonların özelliklerinin yanı sıra tasarım ve aksesuar ürünleri içinde iddialar ortaya çıkmaya başladı. Fakat Samsung’un tek sürprizinin bu olmayacağı da biliniyor. Markanın bir de yeni tablet serisi tanıtacağı konusunda bilgiler var. Yeni tablet serisi içerisinde yer alacak modeller için ise sürekli yeni detaylar geliyor. Son olarak Galaxy Tab S4 videosu sızdırılmıştı. Şimdi ise Galaxy Tab A2 XL görselleri yeniden ortaya çıktı. Bu kez çok daha fazla bilgiyle.

Galaxy Tab A2 XL Nasıl Bir Tablet Olacak?

Galaxy Tab A2 XL modelinin tasarımını ortaya koyan yeni görsellerle beraber çok önemli bilgilerde ortaya çıkmış durumda. Görsellere bakacak olursak, Galaxy Tab A2 XL tabletleri geniş bir kasayla gelecek. Fakat çerçevesiz bir modelden söz edemeyiz. Öyle ki bu modelin inceltilmiş olsa da çerçeveleri bulunacak. Hem alt kısımda hem üst kısımda daha geniş çerçevelere yer verilecek.

Ön kısımda dikkat çeken tek detay ortalanmış kameralar gibi gözüküyor. Öyle ki tabletin Home tuşu içinde herhangi bir bölümü yer verilmiş değil. Arka yüzeyi göremiyoruz ancak arka kısımda da beklenen tasarım dışına çıkan bir tablet modeli sunulduğunu söylemek yanlış olur.

Galaxy Tab A2 XL tasarımı için paylaşılan detaylar bu şekilde. Bu detayları bir kenara bırakıp, tabletin özelliklerinden söz edelim. İddialara göre Galaxy Tab A2 XL tableti Snapdragon 450 işlemcilerini kullanacak. İşlemcilerle beraber 1.8 GHz gibi bir saat hızı sunulacak. 14 nm üretim sürecinin ürünü olan işlemcilerin, çok başarılı olmasa da segmentine göre iyi bir ürün olduğu söylenebilir. 3 GB RAM bellek barındıracak olan Galaxy Tab A2 XL tabletinin, 8 MP arka ve 5 MP değerinde de ön kamerasının olacağı da yine iddialar arasında.

Ekran kısmında ise yeni model 10.5 inçlik bir panele sahip olacak. 10.5 inç geniş ekran Full HD çözünürlük değerine sahip olacak ve yine OLED panel kullanılacak. 7300 mAh değerinde geniş batarya sunulmasını sağlayacak olan 10.5 inç boyutun ne kadar kullanışlı olacağını da göreceğiz. Fiyat ve satışa çıkış tarihi konusunda ise en ufak bir bilgi ise bulunmuyor. Bunlar için tanıtımı beklemek gerek.