Galaxy Tab A7 Lite Gümüş Rengiyle Göründü!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son aylarda yeni üst ve orta segment akıllı telefonlarını piyasaya sürmenin yanı sıra bir de sunduğu birçok akıllı telefon ve tablet modelini güncellemekle uğraşıyor. Ancak şirket bunların dışında bir de bu yıl yeni bir bütçe dostu tablet bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bilindiği üzere daha önceden de birçok sızıntısı yapılan Galaxy Tab A7 Lite‘ın bugün gümüş renkli bir render görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca bu görüntünün yanı sıra cihazın bazı temel özellikleri de sızdırıldı. Görüntüde cihazın ön kamera, hoparlör ızgarası ve çerçeveler gayet net görülebiliyor.

Cihazın arka tarafında yer alan kameranının çıkıntısı yan görselde belli oluyor. Bu kamera çıkıntısı düz bir zeminde kullanırken rahatsız edici olabilir. Ses tuşları ve güç düğmesi cihazın sağ tarafında yer alıyor. Cihazın ekran boyutu ortaya çıkan sızıntılara göre 8.4 inç olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki sızıntılarda bu boyut 8.7 inçti.

Ayrıca yeni Galaxy Tab A7 Lite‘ın içerisinde Helio P22T yonga seti ve 3 GB RAM kapasitesinin olacağı bildiriliyor. Ancak bazı kaynaklarda cihazın aynı işlemcili fakat farklı RAM kapasiteli versiyonlarının da olacağı söyleniyor. Cihaz 5.100 mAh batarya kapasitesiyle gelirken hızlı şarj desteğinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Samsung‘un bu yeni tablet modelini bu yılın yaz aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor.