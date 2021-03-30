Galaxy Tab A7 Lite Render Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl Eylül ayında yeni Galaxy Tab A7 tablet bilgisayar modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de bu tabletin bir de Lite versiyonu üzerinde çalışmalar yapıyor. Bugün bu yeni Lite versiyonun bir render görüntüsü dahi ortaya çıktı.

Yeni Galaxy Tab A7 Lite, içerisinde Helio P22T yonga seti ve 3 GB RAM kapasitesi bulunduracak. Bununla birlikte sızıdırılan diğer bilgiler arasında cihazın 8.4 inç IPS LCD bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Samsung bu tablet ile tıpkı Tab S6 Lite‘da olduğu gibi yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin yeni Galaxy Tab A7 Lite modelinde Android 11 ve One UI 3.1 arayüzü ile sunulacak. Ayrıca tablet, hızlı şarj destekli 5.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Samsung Galaxy Tab A7 Lite‘ın ön ve arka kameraları olacak ancak şuan için çözünürlükleri bilinmiyor.

Bununla birlikte cihazın bu yıl Haziran ayı içerisinde Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte sunulacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Şirketin yeni tablet modellerini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni modellerin ülkemiz ve Avrupa pazarına sunulması bekleniyor.