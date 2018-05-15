Akıllı telefonlar için güncellemeler bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Yeni modellerin doğrudan Android Oreo ile geldiğini görüyoruz ancak daha eski seriler için güncelleme çalışmaları devam ediyor. Güncellemelerine devam eden markalardan birisi de Samsung. Akıllı telefon modelleri için bir bir yeni güncellemeler yayınlayan marka, son olarak Galaxy Tab S3 serisi için beklenen adımı attı ve tablet modeli için Android Oreo güncellemesi yayınlandı. Android Oreo sürümünün yayınlanmasının hemen ardından güncelleme konusunda detaylarda ortaya çıktı. Peki güncelleme nasıl dağıtılıyor ve ne zaman tamamlanacak?

Galaxy Tab S3 Güncellemesi Dağıtıma Açıldı

Yeni güncellemenin her zaman olduğu gibi yazılım güncelleme kısmından otomatik olarak sunulduğunu gördük. Fakat şu an için tüm bölgelerde güncelleme açık değil. Güncellemenin ilk olarak İngiltere bölgesinde yayınlandığını gördük. Şu an İngiltere üzerinden yayınlandığını gördüğümüz güncellemenin İngiltere genelinde dağıtımı devam ediyor.

Yeni güncellemelerin ilk olarak İngiltere üzerinden dağıtımı tamamlanacak. İngiltere üzerinden yayınlanan yeni güncellemenin diğer bölgeler için yayınlanması ise birkaç ayı bulacak gibi gözüküyor. Hem LTE hem de WİFİ modelleri için yayınlanan güncelleme kısa süre içerisinde tüm tabletler için gelecektir.

Güncellemelerin neler getirdiği konusunda da önemli bilgiler söz konusu. Buna göre tablet modelinin Samsung Experience 9.0 arayüzünü aldığı görülüyor. Ayrıca yeni güncelleme konusunda önemli bir detay daha var. Bu güncellemeyle beraber Samsung Nisan güvenlik yamaları da kullanıcılara sunulmuş oldu.

Ayrıca Dolby Atmos desteğinin de Galaxy Tab S3 tabletlerine geldiğini görüyoruz. Android Oreo işletim sisteminin tüm özelliklerini de sunan Galaxy Tab S3 Oreo güncellemesinin, tüm cihazlara ulaşmasının ardından detaylı bilgilendirmeyi paylaşacağız. Hemen belirtelim ülkemizdeki modeller içinde 1 ay içerisinde yeni güncellemenin gelmesi bekleniyor.