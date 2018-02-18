Samsung’un tanıtım etkinlikleri için çok kısa bir süre kaldı. Markanın yeni akıllı telefonları olarak gösterilen Galaxy S9 modellerinin tanıtımının 25 Şubat tarihinde yapıldığını göreceğiz. Yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılmasının hemen sonrasında, tabii ki gündem S9 amiral gemisi serisi olacak. Mobil dünyada yeni adımlar atacak olan markanın, sadece bu alanda değil bunun dışında tablet alanında da yeniliklere adım atacağı görülüyor. Samsung’un akıllı telefonlarının dışında ortaya çıkaracağı yeni tablet serisinin ise Galaxy Tab S4 olacağı ortaya çıktı. Performans testlerinde ortaya çıkan tabletlerin özelliklerinin neler olacağına bakalım.

Galaxy Tab S4 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni tablet modelinin üst segment tablet sınıfına dahil olacağından söz ediliyor. Ortaya çıkan performans testleri de bunu net bir şekilde gösteriyor. Performans testlerine göre yeni tablet modelinin Snapdragon işlemci serisine sahip olacağı görülüyor.

Snapdragon 835 serisi eski amiral gemisi işlemci modellerini sunacak olan Galaxy Tab S4 tablet serisinin, bunun dışında RAM bellek miktarının ise 4 GB olduğu görülüyor. 4 GB RAM bellek miktarı, son akıllı telefon modellerinden sonra çok yüksek gelmeyebilir ancak tablet modelleri için oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek gerekiyor.

Tablet sınıfının bu özelliklerinin dışında grafik birimi olarak ise Adreno 540 serisi barındırdığı görülüyor. Amiral gemisi bir tablet modeli olacak olan Galaxy Tab S4, ekran boyutunun ise 10,5 inç olduğunu görüyoruz. 10.5 inç ekran boyutu Apple’ın iPad serisinde de kullandığı bir ekran boyutu. Genelde tablet modelleri için son senelerde bu ekran boyutu tercih ediliyor. Özellikle amiral gemisi serilerde 10.5 inç seçimini çok net görüyoruz.

Çözünürlük kısmında ise 2560 X 1600 piksel değerinin kullanılacağı görülmekte. Android Oreo ile çıkış yapacağı ve performans testlerinin bu işletim sistemiyle beraber yapıldığını da gördüğümüz Galaxy Tab S4 tablet serisinin, daha ne gibi özelliklerini olacağını MWC 2018 etkinliğinde görmek mümkün olacak. Etkinlikte Galaxy S9 modeline ek olarak Tab serilerinin de güncelleneceği beklentisi oluşmuş durumda. Tanıtımdan sonra daha detaylı bilgileri paylaşacağız.