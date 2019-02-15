Tablet pazarında, akıllı telefon pazarlarındaki kadar büyük bir rekabet yok. İş biraz ilgi meselesine dönüşmüş durumda. Kullanıcılar daha çok akıllı telefonlara yönelmeye başladı. Buna karşın hala tablet alanında da ciddi bir kitle var. Bu kullanıcı kitlesini kaybetmek istemeyen markalar arasında da ciddi bir yarış söz konusu. Tabii ki akıllara ilk gelen markalardan biri Apple bir diğer ise Samsung. Apple’ın üstünlüğünün bulunduğu alanda Samsung’un yeni bir oyuncu ile yarışa girdiğini de ekleyelim. Samsung’un bu alanda yeni oyuncağı Galaxy Tab S5e olarak karşımıza çıktı.

Kısa bir süre önce tanıtılan yeni tablet modelinin özellikleri ve tasarımından söz edelim. Bakalım Galaxy Tab S5e serisi kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy Tab S5e Tasarımı

Akıllı telefonlarda nasıl yeni bir tasarım dönemine giriş yapıldıysa, tablet sınıfları için de bu durum aynen geçerli. Tıpkı Apple’ın yeni seri iPad Pro modelinde olduğu gibi Galaxy Tab S5e tablet modellerinde de ince ve çerçevesi çok daha dar bir tasarım kullanılmış.

Tabletin ön kısımda bir çerçeve alanı var fakat bu eski serilere göre çok daha ince bir çerçeve alanı. Daha geniş bir ekran yüzeyi var ve ön kısımda genel olarak kullanım alanını arttırmaya yönelik bir dizayn yapısı seçilmiş. Yine ön kamera ve benzeri sensörler ile donanımlar ince çerçeve alanına yerleştirilmiş durumda.

Arka kapak tasarımına geçtiğimi zamanda çok değişken bir tasarım görmüyoruz. Yine arka kapak kısmında da Samsung logosu bizleri karşılıyor. Köşeye konumlandırılmış olan tek bir arka kamera var ve Samsung logosunun dışında bir de AKG ses sisteminin logosunu görüyoruz.

Kameraların kare şeklinde olduğunu ve normalden biraz daha geniş gözüktüğünü de ekleyelim. Bu özelliklerle beraber Galaxy Tab S5e modelinin 400 gram ağırlığında olduğunu ve kasanın 5.5 mm kadar ince olduğunu da ekleyelim.

Galaxy Tab S5e Teknik Özellikleri

Gelelim teknik kısma. Bu kısımda çok iddialı bir tablet söz konusu değil. Daha orta segment seviyesinde bir ürün var. Galaxy Tab S5e içerisinde yer alan işlemciler yine Qualcomm. Snapdragon 670 işlemcilerine yer veren tablet, 4 GB standart RAM bellek kapasitesine sahip.

Ayrıca ana modelden farklı olarak 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan bir ikinci modelde söz konusu. Bu tamamen kullanıcı seçimine kalmış durumda. RAM kısmında yapacağınız seçime göre depolama alanında da değişiklikler karşımıza çıkıyor.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise Galaxy Tab S5e modelinin 10.5 inçlik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 16:10 ekran gövde oranı sunan seri, 2560 X 1600 piksel çözünürlük değerinde. Ekran konusunda en kötü yan ise herhangi bir kalem desteğinin bulunmuyor olması.

AKG tarafından geliştirilen hoparlörleri,7040 mAh değerinde pilleri, 13 MP değerinde arka kamerası ve 8 MP değerinde ön kamerasıyla beraber yeni serinin satış fiyatı 400 Euro olarak açıklandı. Eğer 6 GB RAM bellekli modeli seçerseniz, bu durumda 480 Euro gibi bir fiyat ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Satış tarihinin ise 14 Mart olarak açıklandığını ekleyelim.