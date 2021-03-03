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Galaxy Tab S6 Lite İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Samsung, akıllı telefonlarının yanı sıra çıkardığı tablet bilgisayarlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket şimdi de Galaxy Tab S6 Lite modeli için yeni Android 11 güncellemesi sunmaya başladı. İşte yeni güncellemenin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Tab S6 Lite

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çıkardığı akıllı telefonlarının yanı sıra tablet bilgisayar modelleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket geçtiğimiz Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Şimdi de orta segment cihazlarını sunmaya hazırlanırken aynı zamanda hem üst düzey hem de orta segment akıllı telefonlarını güncellemeye başlamış durumda.

Şirketin akıllı telefonlarıyla birlikte tablet modellerini de güncellediğini kısa süre önce görmüştü. En son Galaxy Tab S7 için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi sunan firma, bugün Galaxy Tab S6 Lite için yeni bir güncelleme göndermeye başladı.

Galaxy Tab S6 Lite

P615XXU4CUBB sürüm numarasıyla gelen güncellemenin içerisinde One UI 3.0 ya da 3.1 bulunmadığı söyleniyor. Sadece Android 11 güncellemesi alan cihazın, normal versiyonu (Galaxy Tab S6) One UI 3.1 güncellemesi almıştı. Bu nedenle ilerleyen günlerde ortaya çıkacak olan yeni güncellemenin detaylarında bir One UI 3.0 çıkması bekleniyor.

Şuan için Fransa pazarındaki LTE versiyonlarına gelen yeni Android 11 güncellemesi, zamanla küresel olarak yayılacaktır. Bununla birlikte güncellemenin içerisinde Mart 2021 güvenlik yamasının da olduğu söyleniyor. Şirketin bu güncelleme politikasıyla kullanıcılara oldukça fazla memnun ettiği sızdırılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

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