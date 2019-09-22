Galaxy Tab S6 Türkiye Fiyatı Açıklandı

Samsung, birkaç ay kadar öncesinde yeni nesil akıllı telefonlarıyla beraber yeni nesil tablet modellerinin tanıtımını yapmıştı. Markanın tablet modellerinde en çok dikkat çeken Galaxy Tab S6 serisi olmuştu.

Uzun süredir üst segment tablet modellerine yeni bir üye eklemeyen teknoloji devinin, Galaxy Tab S6 modeliyle beraber üst segment tablet sınıfını da güncellediğini gördük. Tabletlerin özellikleri kısmında önemli yenilikler sunulmuş ve bu seri amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Serinin amiral gemisi tablet modellerinde yer alan özelliklerine karşın, fiyat kısmında da yüksek bir fiyat aralığının sunulması bekleniyordu.

Galaxy Tab S6 Türkiye Fiyatları

Özellikle ülkemizde yeni seri tablet modellerinin fiyatının nasıl olacağı merakla bekleniyordu. Zaten yüksek bir fiyat aralığı bekliyorduk ancak açıklanan rakamlar beklentilerin de bir tık üzerinde gibi gözüküyor. Tabletin giriş modeli için açıklanan rakam 4.999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Amiral gemisi tablet modellerinin WİFİ destekli giriş modeli olarak gösterilen serinin fiyatı 4999 TL ancak LTE destekli modelde rakam biraz daha değişiyor. LTE desteği sunulan tablet modelinin fiyatı ise 5.499 TL olarak açıklanmış durumda. Her iki modelinde yüksek aynı teknik donanıma sahip modeller olduğunu da hatırlatalım. Bu kısımda çok önemli bir fark söz konusu değil.

Yeni tablet modellerinde fiyatlar bu şekilde. Merak eden kullanıcılar için Galaxy Tab S6 tablet serinin teknik özelliklerinden de söz edelim. Bu serinin teknik özellikleri kısmında ilk dikkat çeken bölüm, işlemciler. Tablette işlemci olarak amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 855 serisi kullanılmış durumda. Bunun yanında 6 GB RAM miktarı sunuluyor.

Yani güçlü bir seri söz konusu. Tek dikkat çeken kısım da burası değil. Bunun yanında 10.5 inçlik bir ekran sunuluyor ve ekranda 2560 X 1600 piksel çözünürlük değeri görüyoruz. Yine ekran kısmında AMOLED panellere yer verildiğini de ekleyelim. AMOLED ekranlar sayesinde görüntü değerinin de oldukça başarılı olduğunu söylemek gerekiyor.

Galaxy Tab S6 serisinin son bir artısından daha söz edelim. Yeni seri tablet modelinde bir de kalem bulunuyor. Kalemler hemen tabletin arkasında özel bölgede yer alıyor.