Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, iki ay önce Galaxy Tab S7 ve S7 Plus‘ın yeni Mystic Navy renk seçenekli versiyonunu duyurmuştu. Şirket yeni renk versiyonlu modelleri bu hafta Güney Kore pazarında satışa çıkarıyor. Şuan için küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor olsa da bazı kaynaklarda şirketin bu yeni renk seçenekli versiyonları da küresel pazara sunacağı yer alıyor.

Bu renk seçeneğinin de piyasaya sürülmesiyle birlikte Galaxy Tab S7‘nin renk seçenği Mistik Siyah, Mistik Bronz, Mistik Donanma ve Mistik Gümüş olmak üzere dörde çıkıyor. 8 Nisan tarihinde ilk olarak Güney Kore pazarında satışa çıkacak olan yeni Galaxy Tab S7 ve S7 Plus Mystic Navy, içerisinde yeni bir bellek yapılandırması da bulunduruyor. Yeni yapıya göre 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor.

Galaxy Tab S7 Mystic Navy, Wi-Fi seçeneği 930 dolar, LTE versiyonu 1019 dolar dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Galaxy Tab S7 Plus Mystic Navy ise, 5G versiyonu 1329 dolar, LTE versiyon 1399 dolar ve Wi-Fi versiyon ise 1149 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu yeni renk versiyonlu modeli alan kullanıcılar 6 aylık Youtube Premium aboneliğine sahip olabiliyor.

Şirketin yetkilisi ” Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 +’ın Mystic Navy modeli, tablet kullanılabilirliğinin giderek artan çeşitliliğini yansıtarak daha tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak için renkleri, teknik özellikleri ve kullanılabilirliğini arttırdı. Galaxy tabletlerimizle her zaman, her yerde daha akıllı ve daha üretken bir çalışma ortamı ile rahat bir günlük yaşam deneyimlemeyi umuyoruz.” dedi.