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Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus İçin One UI 3.1 Güncellemesi Yayımlandı!

Samsung, Galaxy Tab S7 serisi için yeni bir One UI 3.1 güncellemesi yayımlamaya başladı. İşte yeni özellikler...

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Tab S7

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab S7 ve S7 Plus için Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi yayınlamaya başlamıştı. Bu tabletler şirketin ilk Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi alan cihazları olmuştu. Şimdi ise firma yeni One UI 3.1 güncellemesini bu iki modeli için sunmaya başladı. Yeni güncelleme ile tabletler birçok yeni özelliklere de kavuşuyorlar.

One UI 3.1 güncellemesi daha çok üretkenliği arttırmaya ve Galaxy sistemini iyileştirmeye yönelik bir odak noktası ile karşımıza çıkıyor. Galaxy Tab S7 ve S7 Plus kullanıcılar artık Galaxy S21‘de olduğu gibi interneti bıraktıkları yerden devam edebilir, metinleri kopyalayıp / yapıştırarak cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde paylaşabilir.

Artık kullanıcılar tabletlerini Windows 10 bilgisayarlarına bağlarken aynı zamanda ikinci ekran özelliği sayesinde diğer ekrandan başka işlemlerine devam edebilirler. Kablosuz klavye paylaşımı ile Galaxy cihazları birbirlerine bağlayabilmeniz mümkün durumda.

Yeni One UI 3.1 güncellemesi şuan için bazı bölgelerde gönderilmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde de güncellemenin daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor. Ayrıca Samsung‘un bu yeni güncellemesini akıllı telefonlarına da sunacağı söyleniyor.

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