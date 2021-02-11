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Galaxy Tab S8 Enterprise Edition Resmi Olarak Göründü!

Samsung'un yeni akıllı tableti Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin resmi web sitesinde görünmeye başladı.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Güney Kore devi Samsung, ürettiği akıllı telefonların yanı sıra aynı zamanda tablet bilgisayar pazarında da oldukça güçlü olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Galaxy Tab S7 serisini piyasaya sürmüştü.

Bu seri ile birlikte kullanıcılarından fazlasıyla olumlu dönüt alan Samsung, serinin devamını getirmeyi planlıyor. Bugün ortaya çıkan bir habere göre şirket resmi destek sayfasında yeni Galaxy Tab S8 Enterprise Edition modelini listelemeye başladı.

Galaxy Tab S7’nin bir devamı niteliğinde olan cihaz 1 TB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca microSD kart ve nano SIM kart destekleri de cihazda bulunuyor. Şirket, Galaxy Tab S7 Enterprise Edition olarak listeye bir cihaz koymadı. Bunun yerine yeni Galaxy Tab S8 Enterprise Edition modelini listelemeye başladı.

Enterprise Edition versiyonları genellikle küçük işletme sahibi olan müşteriler için daha ideal oluyor. Bu versiyonlu tabletler 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alabiliyorlar. Şuan için cihaz hakkında daha fazla bilgil sahibi değiliz. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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