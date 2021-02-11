Galaxy Tab S8 Enterprise Edition, Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Samsung, Ağustos 2020’de Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra ile birlikte en yeni amiral gemisi tablet modellerini (Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 +) piyasaya sürdü. Yalnızca altı ay oldu, Galaxy Tab S8 serisinin ayrıntıları şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Geçen ayın sonlarında bir rapor, yaklaşan Samsung amiral gemisi tabletlerinin olası özelliklerinden bazılarını önerdi gösterdi. Söz konusu tabletler Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Plus birçok habere konu oldu. Şimdi ise, Galaxy Tab S8 Enterprise Edition, Samsung Ireland web sitesinde ortaya çıktı.

Söz konusu tabletin listelendiği destek sayfasına göre, iki hücresel model olan 4G ve 5G ile mevcut olacak. Ayrıca 1 TB’a kadar MicroSD kartları için de desteğe sahip olacak. Ne yazık ki, şu an için Galaxy Tab S8 Enterprise Edition ile ilgili tüm bilgiler bu kadar.

Önceki rapora göre, Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Plus’ın tüketici sürümlerinin öncekilere göre küçük güncellemeler getireceği söyleniyor. Birincisinin 120Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir LCD panele sahip olması beklenirken, ikincisi 120Hz yenileme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip 12.4 inç AMOLED ekrana sahip olabilir.

Ayrıca, daha ucuz model, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve 8.000mAh pil ile gelebilir. Öte yandan, pahalı model, 10.090mAh pil ile desteklenen Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile güçlendirilebilir. Son olarak, her iki tablet de 8GB / 12GB RAM, 128GB / 256GB / 512GB dahili depolama ve 25W hızlı şarj ile gelebilir.