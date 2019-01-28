Tablet sınıfında Apple’ın adımlarına cevap vermek isteyen Samsung, ciddi bir hazırlık içerisinde. Markanın tablet sınıfını yenileyeceği düşünülen yeni modelin ise Galaxy View 2 tabletleri olması bekleniyor. Apple’ın ardı ardına gelen tablet ataklarına cevap verecek olan Galaxy View 2 tablet modelinin özellikleri ise bir hayli dikkat çekici olacak.

Özellikle boyut konusunda fark yaratacağını düşündüğümüz yeni tablet serisi için paylaşılan performans testleri de bu tezleri doğrulamakta. Paylaşılan performans testleriyle beraber ortaya çıkan özelliklerden daha detaylı olarak söz edelim.

Galaxy View 2 Neler Sunacak?

Samsung’un en geniş ekranlı tablet modeli olmasını beklediğimiz Galaxy View 2 için ilk dikkat çeken kısım ekran boyutu olacak. Ekran boyutu kısmında 18.4 inçlik dev bir panel göreceğiz. Oldukça geniş bir ekran boyutuna yer verecek olan marka, ilk seride olduğu gibi çok daha kullanışlı bir seri sunmayı hedef edinecek gibi duruyor.

18.4 inçlik panelin dışında dikkat çeken bir diğer nokta ise işlemciler olacak. Daha önce Galaxy A8 akıllı telefonlarında gördüğümüz Exynos 7885 işlemcilerine sahip olacak olan yeni tablet, 14 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle beraber üst düzey bir performans değeri sunacak. Daha doğru ifadeyle orta segment akıllı telefonların amiral gemisi seviyesinde bir değerde performans sunulacak.

2.2 GHz değerinde işlemci hızına sahip olduğunu bildiğimiz Exynos 7885 işlemcilerinin beraberinde gelecek olan grafik birimi ise Mali-G71 MP2 olacak. Bu grafik birimiyle beraber 18.4 inçlik bir ekranda nasıl bir görüntü deneyimi sunulacağı ise tartışılır.

RAM bellek kısmına geçtiğimiz zaman ise 3 GB RAM bellek miktarını göreceğiz. Testlerinin Android 8.1 işletim sistemiyle yapılmasına karşın Android Pie işletim sistemini kullanarak kutudan çıkacağı söylenen yeni tablet serisinin ne zaman tanıtılacağına ilişkin bilgilerde yok değil. Performans testleri sonrasında ortaya çıkan bilgileri değerlendirdiğimiz zaman bu modelin Şubat ayı içerisinde tanıtıma çıkacağını görüyoruz. Tabii ki kesin olmamakla beraber gecikme durumu da söz konusu olabilir. Resmi bir açıklama henüz yok.