Galaxy Watch 3 Yeni Bir Güncelleme Daha Aldı!

Bilindiği üzere bundan üç ay kadar önce SmartThings Find resmi olarak duyurulmuştu. Duyurunun ardından kısa süre sonra Samsung, geçen ay bu özelliği ilk olarak Galaxy Watch 2 için sunmaya başlamıştı. Kullanıcılara bu güncelleme ile birlikte artık uyumlu olmak kaydıyla kaybolan cihazlarını bulabiliyorlardı.

Şimdi ise şirket bu özelliği yeni bir güncelleme yayımlayarak Galaxy Watch 3 için sunmaya başladı. Şirket ilk olarak bu güncellemeyi Hindistan, Güney Kore ve ABD pazarlarındaki kullanıcılara göndermeye başladı. 74.02 MB boyutunda olan güncelleme R840XXU1BUA8 sürüm numarasıyla birlikte geliyor.

Yeni Galaxy Watch 3 güncellemesi sadece bu özelliği değil aynı zamanda Health iyileştirmeleri, el yıkama modu ve geliştirilmiş sistem kararlılığını gibi özellikleri de içerisinde barındırıyor. Artık güncelleme ile birlikte akıllı saaatiniz, antremanlarınızı öncekinden daha hızlı otomatik algılayabiliyor.

SmartThings Find sayesinde cihazınızın konumunu harita da bulabiliyorsunuz. El yıkama modu ise yeni eklenerek kullanıcılara düzenli olarak el yıkama hatırlatması ve uygun bir yıkama süresi öneriyor. Güncellemenin küresel olarak yayılması birkaç hafta alacaktır.