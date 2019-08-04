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Galaxy Watch Active 2 Basın Görselleri Yayınlandı

Galaxy Watch Active 2 tasarımı konusunda merak edilen detaylar ortaya çıktı. Basın görselleri paylaşılan akıllı saatler için detaylar neler olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Galaxy Watch Active 2

Akıllı telefonları için beklenen Samsung tanıtımı bu hafta yapılacak. Bu hafta itibariyle yeni akıllı telefon modellerinin ortaya çıktığını göreceğiz. Galaxy Note 10 akıllı telefonlarının tanıtımı sırasında yeni bir akıllı saat modelinin de tanıtılması bekleniyor. Galaxy Watch Active 2 akıllı saatlerinin tanıtımı da yapması beklenen markanın, yeni detayları ortaya çıkardığını görüyoruz.

Son olarak yeni akıllı telefonların kılıf görsellerinin paylaşıldığından söz etmiştik. Kılıf görsellerinin paylaşılmasının dışında, Galaxy Watch Active 2 akıllı saat modelleri için de renk seçenekleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy Watch Active 2 akıllı saat modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Basın görsellerinin paylaşılması da tüm detayları ortaya çıkarmış oldu.

Galaxy Watch Active 2 Basın Görselleri

Yeni akıllı saat görsellerinin basın görsellerinin paylaşılmasıyla beraber, akıllı saat modelinin tasarım detayları da ortaya çıktı. Buna göre yeni akıllı saatlerde beklendiği gibi tamamen dairesel bir kasa kullanılacak. Kasa kısmında tamamen dairesel bir seriye yer verilecek olması, bu modelin çerçevesiz yapısını korumasını sağlayacak.

Çerçevesiz tasarım kullanacağı net bir şekilde görülen Galaxy Watch Active 2 akıllı modellerinin, yan kısımlarında ise fiziksel tuş kullanımını devam edeceği görülüyor. Bunun dışında akıllı saatin arka kısımda ise biraz daha geniş bir sensör alanına yer verdiğini görmek mümkün olacak.

Galaxy Watch Active 2

Tasarım kısmında sunulan yapı çok değişiklik göstermeyecek gibi duruyor. Bunun dışında kasa boyutları kısmında da aynı kullanım devam edecek. Yine 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutunun kullanıldığını göreceğiz.

40 mm kasa kullanan modelde kullanılan ekran boyutunun ise 1.2 inç olduğunu görmek mümkün olacak. Bunun dışında ikinci kasa boyutu kısmında ise 44 mm kullanıldığını göreceğiz. İkinci kasa kısmında 1.4 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak.

İki akıllı telefonda da çözünürlük kısmında 360 X 360 çözünürlük değeri karşımıza çıkacak. Bunun dışında akıllı saatlerin ne gibi özellikleri olacağı konusunda tanıtımı beklemek gerekiyor. Çok kısa bir süre sonra yeni akıllı saat modellerinin tanıtımı da yapılacak.

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