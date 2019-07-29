Galaxy Watch Active 2 için Son Görseller

Akıllı saat alanında kendisini kanıtlamayı başarmış markalardan biri olan Samsung, yeni akıllı saat modelleri için geri sayımı başlattı. Markanın Note 10 akıllı telefonlarını tanıtması sırasında yeni bir akıllı saat modeli de sunması bekleniyor. Bu model Galaxy Watch Active 2 akıllı saatleri olacak.

Şimdiden özellikleri ortaya çıkan akıllı saatin, nasıl bir tasarım sunacağı konusunda da bazı bilgiler vardı. Yeni akıllı saat için bu detaylar bir yana şimdi ise FCC onayı ortaya çıktı. FCC onayının ortaya çıkmasıyla beraber yepyeni Galaxy Watch Active 2 görselleri paylaşıldı. Tam olarak nasıl bir tasarın göreceğimiz konusunda önemli detayları gösteren görsellerde yer alan detaylara bakalım.

Galaxy Watch Active 2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saat modeli için paylaşılan görseller, saatlerin tamamen dairesel tasarımla geleceğini onaylanmış oldu. Sadece paylaşılan görseller değil bunun yanında saatin çalışır halde görüntüleri de tasarımı doğruluyor. Çok net bir şekilde ilk modele benzeyen ancak biraz daha geniş bir kasa kullanıldığını söylemek gerekiyor.

Biraz daha geniş bir kasa kullanılmasının yanında fiziksel olarak hareket eden herhangi bir kadran bulunmadığını da ekleyelim. Fiziksel olarak hareket eden kadranların yerine gelecek olan yeni kadranlar ise Samsung’un yeni bir teknolojisini ortaya çıkaracak. Yeni kadranlarla beraber Touch Beel adı verilen dokunmatik sistemi kullanıma girecek.

Kasa boyutu kısmından da söz etmek gerekiyor. Galaxy Watch Active 2 akıllı saat modellerinde iki farklı kasa boyutu karşımıza çıkacak. İlk kasa boyutu 40 mm olacak. Bu kasada 1.2 inçlik bir ekran kullanıldığını göreceğiz. Birinci seçenek 1.2 inçlik bir ekran olurken, ikinci seçenekte ise 44 mm kasa kullanılacak.

44 mm kasanın ekran boyutu kısmında ise 1.4 inçlik bir panel göreceğiz. Her iki ekran boyutunda da özelliklerin hemen hemen aynı olması bekleniyor. Yeni akıllı saatler için ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Galaxy Watch Active 2 serisinin tanıtımının ise 7 Ağustos tarihinde yapılacağını ekleyelim.