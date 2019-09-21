Galaxy Watch Active 2 Türkiye Fiyatı Açıklandı

Akıllı telefonlarıyla beraber akıllı saat modellerini de güncelleyen Samsung, en son Galaxy Watch Active 2 modelinin duyurusunu yapmıştı.

Merakla beklenen Galaxy Note 10 tanıtımı sırasında açıklanan yeni akıllı saat modelinin özellikleri de bir hayli beğeni toplamıştı. Watch modeline göre biraz daha mini bir seri olarak karşımıza çıkan yeni akıllı saatlerin ülkemize ne zaman geleceği ise açıklanmamıştı. Heyecanla beklenen Türkiye satışları ise sonunda başladı.

Galaxy Watch Active 2 Türkiye fiyatı için de beklenen açıklama geldi. Açıkçası rakiplerine göre ideal bir fiyat sunulduğunu gördüğümüz akıllı saatin, bir hayli fazla ilgi çekmesini bekliyoruz.

Galaxy Watch Active 2 Fiyatı Nasıl?

Yeni akıllı saat için açıklanan başlangıç fiyatı 1599 TL oldu. 40 mm kasa kullanan akıllı saatler için açıklanan 1599 TL rakamın ana model için geçerli olduğunu ekleyelim.

Biraz da özelleştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkan Under Armour versiyonunun ise 1699 TL satış fiyatına sahip olduğu açıklandı. Tabii ki bunlar 40 mm kasalar için geçerli olan fiyatlar. Bunun dışında bir de 44 mm kasa boyutunun sunulduğunu biliyoruz.

44 mm kasa boyutuna sahip olan Watch Active 2 akıllı saat modeli için başlangıç fiyatı ise 1799 TL olarak açıklandı. Yine alüminyum kasalı 44 mm modellerinin 1799 TL başlangıç. Bu modelde de özel versiyon 100 TL fark ile satılıyor.

Bunun dışında saatlerin bir de 40 mm ve 44 mm çelik kasalı modelleri var. Çelik kasalı 40 mm versiyonun fiyatı 2299 TL olarak açıklandı. Buna karşın yeni akıllı saat modelinin 44 mm çelik kasalı modelinde ise 2499 TL fiyat açıklaması yapıldı.

Yeni akıllı saatler için bu fiyatlarla beraber satışları başladı. Galaxy Watch Active 2 akıllı saatlerinin Samsung üzerinden satın alınması durumunda kablosuz şarj cihazının da hediye edildiğini ekleyelim. Tabii ki bu belli bir süre için geçerli olacak olan bir kampanya. Sonrasında nasıl kampanyalara yer verilir ya da fiyat değişir mi bilemeyiz.