Samsung’un yeni akıllı telefonlarına eşlik eden ilk aksesuar serisi Galaxy Watch Active akıllı saat modeli oldu. Kısa bir süre önce tanıtımı yapılan yeni akıllı saatlerin hem tasarımı hem de teknik özellikleri dikkat çekici detaylara sahip. Galaxy Watch modelinin spor ile özelleştirilmiş bir serisi olarak ele alabileceğimiz yeni akıllı saat serilerinin ne gibi özellikleri olduğuna ve tasarım konusunda yapılan değişikliklerin neler olduğuna geçelim. Bakalım bu modelde nasıl farklar sunuluyor?

Galaxy Watch Active Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı saat modelinde tasarım değişikliği olarak kasa kısmında yapılan düzenleme öne çıkıyor. Bu modelde ekranların çerçevesiz olarak kullanıldığı görülüyor. Kasa kısmında standart Galaxy Watch modelinde olduğu gibi çerçeve kullanılmamış.

Gear S3 modelinde ve Watch modelinde yer alan çerçevenin bu seride karşımıza çıkmadığını görüyoruz. Ekran biraz daha kavisli ve çerçevenin biraz daha önüne çıkmış durumda. Akıllı saatler için çerçevesiz ekran tasarımı olarak gösterebileceğimiz tasarım arka kısımda da oval bir çerçeve ile desteklenmiş.

Kasanın yanında yer alan fiziksel tuşlarında dikkat çekici bir tasarımı olduğunu ekleyelim. Dairesel saatin ölçüleri ise 39.5 mm X 39.5 mm X 10.5 mm olarak açıklandı. Galaxy Watch modeline göre biraz daha küçük bir seri söz konusu.

Gövde malzemesi olarak alüminyum kullanılan akıllı saatin; Siyah, yeşil, gri ve roze altın renk seçenekleri bulunuyor. Son olarak değiştirilebilir kordon desteğinin sunulduğunu da ekleyelim. Tasarım kısmında öne çıkan detaylar bu şekilde. Dilerseniz Galaxy Watch Active modelinin teknik özelliklerine de bakalım. Bakalım bu seri ne kadar başarılı?

Galaxy Watch Active Teknik Özellikler

Yeni nesil akıllı saatler spor odaklı seriler. Bu nedenle işlemciler ve RAM bellek kısmında biraz daha başarılı bir seriye yer verilmiş. Teknik özelliklerin ver takibi konusunda öne çıkarıldığını görüyoruz. Serinin içerisinde giyilebilir akıllı saat modellerinde kullanılan işlemci modeli olarak öne çıkan Exynos 9110 işlemcileri kullanılıyor.

1.15 GHz değerinde saat hızına sahip olan işlemciler, 750 MB değerinde de RAM bellek miktarına sahip. Bu değerler bir akıllı saat için ideal olarak gösterebileceğimiz değerler. Saatin RAM bellek miktarı ve işlemcilerine ek olarak sunulan depolama alanı ise 4 GB olarak açıklandı. Teknik konuda genel olarak başarılı olarak gösterebileceğimiz akıllı saatlerin birçok ekstra özelliği var.

Çoklu spor modu bunlardan bir tanesi. Çoklu spor modu sayesinde kullanıcıların spor verileri hatasız olarak toplanabiliyor. Spor türlerine göre sunulan mod, istenen spor modunun anında seçilmesini de sağlamakta. Tüm spor verilerinin doğru bir şekilde toplanmasını sağlayan çoklu spor modunun yanında da birçok özellik var.

Genel olarak spor odaklı bir akıllı saat olsa da saatin arama ve SMS bildirimi gösterme gibi özellikleri de var. Tansiyon ölçer özelliği ve sağlık tavsiyesi özelliği gibi özelliklere sahip olan serinin, en dikkat çeken özelliklerinin başında ise stres seviyesini göstermesi geliyor.

Stres seviyesinin gösterilmesini sağlayan özellik, tüm spor modlarında da kullanılabiliyor. Tüm spor modlarında daha iyi veriler elde edilmesi sağlanıyor. Tüm bu özelliklere ek olarak Galaxy Watch Active modellerinde yer alan diğer özellikleri de şöyle sınıflayabiliriz;

Müzik çalar kontrolü,

Kalori takibi

Etkinlik takibi

Uyku monitörü,

Hatırlatıcı özellikleri

Alarm özellikleri

Uygulamalar için bildirim gösterme özelliği

Hareketsizlik uyarısı sistemi

Aktivite izleme ve bu aktiviteleri tanımlama

Adımsayar

Bu özelliklerin dışında ekstra olarak desteklenen sporlardan da söz edelim. Ekstra olarak algılanabilen sporlar şunlar;

Bisiklet

Merdiven çıkma

Yürüyüş

Fitness

Koşu

Yüzme

Galaxy Watch Active Ekran Özellikleri

Galaxy Watch Active modelinin ekranlarından da söz edelim. Dediğimiz gibi bu seri ana Galaxy Watch modeline göre biraz daha küçük boyutlara sahip olan bir seri. 40 mm boyutunda kasaya sahip olan akıllı saat, 1.1 inçlik bir ekran sunuyor. 1.1 inçlik ekran boyutuna sahip olan modelin 28.1 mm ekran genişliği bulunuyor. Tabii ki tam dairesel ekranların sunulması da başka bir detay.

Ekran çözünürlük kısmımda sunulan değer ise 360 X 360 piksel olarak açıklandı. Dairesel tasarımın bir sonucu olan çözünürlük değerinin dışında ekran teknolojisi olarak ise yine Super AMOLED seçildiğini ekleyelim. Akıllı telefonlarda yer alan sürekli açık ekran teknolojisi gibi destekleri bulunan saatin Gorilla Glass camlarının bulunduğunu da ekleyelim.

Dayanıklılık

Galaxy Watch Active modelinde dayanıklılık konusunda da ekstra çözümler sunulmuş. Tanıtım sırasında askeri standartlar şartında sağlamlık sunulduğu açıklanan saatin, IP68 sertifikasına sahip olduğu da belirtildi. IP68 sertifikası sayesinde 5 ATM basınca kadar suya dayanıklılık sunuluyor. Zaten bu sayede yüzme verileri içinde saati kullanmak mümkün kılınıyor. Etkinlik takibi özellikleri konusunda da bu sayede fark yaratılıyor.

Ekstralar

Yine Tizen 4.0 işletim sisteminin sunulduğu akıllı saatin içerisinde 230 mAh değerinde piller bulunuyor. Galaxy S10 akıllı telefonlarında yer alan kablosuz güç paylaşımı özelliğini destekleyen Galaxy Watch Active modelinin, kablosuz şarj desteği sunduğunu ve kullanım ömrü olarak da 45 saatlik bir kullanım ömrü sunulduğunu da ekleyelim.

Fiyat

Son olarak yeni akıllı saatler için belirlenen fiyatlardan söz edelim. Samsung bu konuda ana modelden biraz daha uygun bir seri sunulduğunu açıkladı. Saatin Türkiye fiyatı 1199 TL.