Samsung’un akıllı saat modellerinde önemli bir değişikliğe gideceği uzun süredir konuşuluyor. Markanın yeni seri akıllı saat modelinde ilk değişikliğin isim olacağı konusunda bilgileri paylaşmıştık. Yeni akıllı saat modelinin isim kısmında sunacağı değişikliği, kasa boyutu kısmında da karşımıza çıkacağı konusunda bilgiler verilmişti. Buna göre yeni akıllı saat modelinin, kasa boyutlarından biri için 42 mm iddiası da gelmişti. Fakat tüm bu iddiaların doğrulanması için görseller ortaya çıkmamıştı. Daha önce FCC onayından da söz ettik ancak bu zamana kadar bir türlü görsel sunamadık. İşte Galaxy Watch modeli için ilk görsellerde sonunda geldi.

Galaxy Watch Yanlışlıkla Yayınlandı

Samsung’un resmi sitesinde, kısa bir süreliğine yapılan bir hata sonrasında Galaxy Watch modelinin listelendiği ortaya çıktı. Hata çok kısa süreli oldu ve listelenen yeni akıllı saat modelinin hemen kaldırıldığı paylaşıldı ancak tabii ki yeni modelin internet dünyasına yayılması engellenemedi.

Yanlışlıkla yayınlandığı belirtilen Galaxy Watch sayfasıyla beraber yeni akıllı saat içinde ilk kez görsel paylaşımı yapılmış oldu. Daha önce tasarımının nasıl olacağını bir türlü kestiremediğimiz akıllı saat modeli içinde sonunda tasarım detaylarını görmüş olduk. Muhtemelen tanıtılacak olan akıllı saat serisi de değişmeyecek. Yani doğrulama olmasa bile muhtemelen bu modelleri göreceğiz.

Galaxy Watch modelinin nasıl bir tasarım sunacağına geldiğimiz zaman ise ilk olarak saatin boyutu dikkatimizi çekiyor. Görsellere ve listeleme kısmında yer alan açıklamalara baktığımız zaman, beklendiği gibi bu modelin 42 mm kasa kullandığı görülüyor. İkinci model için görsel yok ancak bu modelin rengi kısmında da Rose Gold renginin sunulduğu görülüyor. Daha önce Samsung’un akıllı saat modellerinde görmenin mümkün olmadığı Rose Gold renginin, bu modeller beraber çok konuşulacağını düşünüyor.

Bunun dışında Galaxy Watch tasarımının Gear S2 ve Gear S3 modellerine benzer olduğu görülüyor. Yine de bazı önemli tasarımsal dokunuşlar yapılmış. Açıkçası saatin eski modellere göre biraz daha şık olduğunu söylemek yalan olmaz. Tasarımdan çıkıp, özellikler kısmına geçtiğimiz zaman ise çok fazla detay elde edemiyoruz.

Öyle ki teknik özellikler kısmı boş bırakılmış durumda. Zaten bu bölümünde hemen kaldırıldığı belirtiliyor. Sadece saatin adının bulunduğu kısımda Bluetooth destekli olduğundan söz ediliyor. Bu da Galaxy Watch modelinin iki farklı versiyonla geleceği ve bir versiyonda LTE desteğinin bulunacağı iddialarını güçlendiriyor. Tüm bunları 9 Ağustos günü yapılacak tanıtımla görmek mümkün olacak.