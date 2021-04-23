Galaxy Watch ve Watch 3 Yeni Güncelleme Alıyor!

Kore’li dev Samsung‘u genellikle akıllı telefon ve tablet bilgisayarları ile görüyor olsak da şirketin öte yandan ürettiği birçok teknolojik cihaz bulunuyor. Bu cihazlardan bir tanesi de Watch ve Watch 3 akıllı saatleri oluyor. İlk modelini 2018 yılında sunan Samsung, geçtiğimiz yılda Watch 3 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi bu iki akıllı saatine yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni güncelleme ile birlikte her iki akıllı saatte de birçok iyileştirme meydana geliyor.

Güncelleme Galaxy Watch için R80xXXU1FUD1 sürüm numarasıyla, Watch 3‘e de R84xXXU1BUD1 sürüm numarasıyla geliyor. Galaxy Watch güncellemesi şuan için Güney Kore‘de ki cihazlara sunulmuş durumda. Watch 3 güncellemesi ise ABD, Kanada, Hindistan ve Kore‘de sunuldu. Eğer yazılımsal bir hata olmazsa güncelleme ilerleyen zamanlarda daha fazla küresel pazara yayılacaktır.

Ancak sizde bu saatlerden herhangi bir tanesini kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Güncelleme ile beraber her iki cihazda da aynı iyileştirmeler yapılıyor. Bunlar; Mesajlaşma uygulaması kararlılığı, iyileştirilmiş Wi-Fi kararlılığı ve genel olarak daha iyi sistem kararlılığı ve güvenilirliği güncelleme ile birlikte geliyor. Çok büyük bir güncelleme olmasa da kullanıcıları sevindirecek bir güncelleme sayılabilir.