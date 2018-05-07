Akıllı telefon dünyasında alışılagelmiş olan sistemleri değiştirecek akıllı telefonlar olarak gelmesi beklenen modellerden birisi de Galaxy X modelleri. Katlanabilir bir telefon olarak geleceği ve bu yönüyle rakiplerinden sıyrılarak yeni bir dönemi başlatacağı belirtilen Galaxy X akıllı telefonları için gelen bilgiler ise artmaya başladı.

İlk etapta telefonların görselleri konusunda bazı paylaşımlar yapılmıştı. Fakat bu paylaşımların hemen arkasından dün itibariyle yeni modelin tanıtım tarihi konusunda bilgilerin ortaya çıktığını gördük. Çıkış tarihi konusunda MWC 2019 iddialarının sonrasında ise bu kez telefonlar için alınmış yeni patent görselleri ortaya çıktı.

Galaxy X Patent Görsellerinde Dikkat Çeken Detaylar Neler?

Yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde yer alacak sistem hakkında detayları ortaya çıkaran yeni patent görsellerine göre Galaxy X modeli şimdiye kadar görmediğimiz bir katlanabilir sistemine sahip olacak. Telefonların ana ekranı dikey olarak konumlandırılacak ve ekranların dikine bir şekilde katlanması sağlanacak.

Alt kısımda ise menü tuşuyla beraber sanal tuşların kullanımının devam ettiğini göreceğiz. Rahat bir şekilde katlanması için ise telefonların dikdörtgen bir yapıya sahip olacağı görülüyor. Özellikle dikey konumda telefonu katlamak için sonsuz ekran teknolojisinde olduğu gibi kavisli bir ekran görmenin mümkün olmayacağı düşünülüyor.

Patent görsellerinde yer alan detaylara göre Galaxy X modellerinde kullanılan bu yapı, telefonu rahat kullanmanız için sunulmuş olacak. Kolay katlanabilir bir yapıya sahip olmasının dışında telefonun, kullanımı için ise dik tek bir ekran konumu sunulacağını net bir şekilde görüyoruz. Telefonların dik konumda kullanılması durumunda ise yine sonsuz ekran teknolojisine yer verilmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durumda da yine kavisli bir kullanım alanı sunulmayacak gibi duruyor.

Tüm bu detayların ve daha fazlasını öğrenmek için ise tanıtım gecesini beklemek gerekecek. Tanıtım gecesinden sonra Galaxy X modeli hakkında tüm detayları öğreneceğiz. Fakat Android akıllı telefonlarda, tam anlamıyla katlanabilir telefon dönemini başlatması beklenen akıllı telefonların uzun süre konuşulacağı kesin. Amiral gemisi modellerini aratmayacak sistem özellikleri de gelecek olursa, yeni model bir hayli konuşulacaktır.