Galaxy Xcover 4, 13MP Kamera ve 4.8inç HD Ekran ile GFXBench’de Göründü

Wi-Fi sertifikası aldıktan sonra Geekbench’te görülen Samsung Galaxy Xcover 4 (SM-G390) şimdi GFXBench’in kıyaslama web sitesinde göründü. Cihaz, daha önce sızdırılmış ayrıntıları ve birkaç anahtar özelliği daha teyit eder nitelikte.

Akıllı telefon, Android 7,0 Nougat‘ı, 2GB RAM ile dört çekirdekli bir 1.4GHz işlemcide çalıştırıyor. Liste, telefonun 4.8 inçlik bir HD ekranı ve 16GB depolama alanı ile geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, ana kamera bir 13MP sensörüne sahipken, selfie kamerası 5MP kapasitesinde.

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak Xcover 4‘ün artık sertifikaları ve karşılaştırma web sitelerinde yer alması nedeniyle, boşlukları doldurmak için daha geç bir resmi duyuru bekliyoruz.