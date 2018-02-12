Dayanıklılığı ile öne çıkan akıllı telefon modellerinden biri olan Galaxy Xcover 4, tanıtıldığı andan bu yana Samsung’un sevilen serilerinden biri olmayı başardı. Bakıldığı zaman giriş seviyesi ile orta seviye arasında bir teknik donanım özelliklerine sahip olsa da dayanıklılık kısmında farkı ile amiral gemilerine göre bile tercih edilen Galaxy Xcover 4 akıllı telefonların, şimdi ise yazılım güncellemeleri ile gündeme geldiğini görüyoruz.

Aslında giriş seviyesi ile orta segment arasında bir ürün olması nedeniyle, bu seri için bir güncelleme beklenmiyordu. Ancak Samsung sürpriz yaptı ve Galaxy Xcover 4 akıllı telefonlarını da yazılım güncellemelerine dahil etti.

Galaxy Xcover 4 Güncelleme Detayları

Akıllı telefon serisi için gelen güncellemenin Android sistem güncellemesi olmadığını belirtelim. Güncelleme Oreo sürümünün geldiği ya da Android iyileştirilmesi yapılan bir güncelleme yerine, sistem güncellemesi olarak yayınlandı. Odak nokta ise güvenlik yamaları olarak karşımıza çıktı.

Kullanıcıların, bu güncelleme sonrasında Android Şubat ayı güncellemelerini alması sağlandı. 2018 Şubat yamalarının yayınlanmasının yanı sıra, Samsung’un sistemlerinde yer alan güvenlik açıklarının da kapatıldığı belirtildi. Bu noktada telefonların içerisinde yer alan 5 adet güvenlik açığının kapatıldığı da belirtildi. Güvenlik yamasının Samsung’un önemli açıklarını kapatması da büyük bir artı olarak gösterilebilir.

Güncellemenin teknik kısmında da bilgiler verelim. Galaxy Xcover 4 akıllı telefonlarının güncellemesi OTA üzerinden dağıtıma çıkmış durumda. Kullanıcıların güncellemeyi OTA üzerinden yüklemesi gerekecek. Boyut konusunda kesin bir açıklama yok ama güncellemenin bölge bölge yayınlandığını görüyoruz. Güncelleme konusunda detaylar bu şekilde. Yazımızı bitirmeden önce, söz konusu telefonların özelliklerinden de söz edelim.

Galaxy Xcover 4 Nasıl Bir Sistem Kullanıyor?

Başta belirttiğimiz gibi yeni model sağlamlığı ile öne çıkmakta. Haliyle ilk dikkat çeken kısımda IP68 sertifikaları oldu. Telefonların suya karşı tam koruma ile öne çıkmasını sağlayan IP68 sertifikası sayesinde 1.5 metre derinliğine kadar suya dayanıklılık sunuluyor.

IP68 sertifikası yeni yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında da kullanılıyor ancak bu model, askeri şartlara da dayanıklı. Aşırı soğuk, aşırı sıcak ve benzeri ekstrem durumlara karşı da koruma sağlayan akıllı telefonların, arka yüzeyinin düşmelere karşı güçlendirildiğini de belirtelim.

Dayanıklılığı bir kanara bırakacak olursak, Galaxy Xcover 4 akıllı telefonlarının Exynos 7570 işlemcilerini kullandığını görüyoruz. Samsung’un kendi işlemcileri ile gelen akıllı telefonların RAM bellek miktarı ise 2 GB. 2,800 mAh değerinde bataryaları ve 13 MP arka ile 5 MP ön kameraları ile gelen akıllı telefonların, ekran kısmında ise 4.99 inç seçimi yapıldığını belirtelim. Çözünürlük değeri de 720p.

Bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların 259 Euro olduğunu da ekleyelim.