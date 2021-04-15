Galaxy Z Flip, Nisan 2021 Güncellemesini Almaya Başladı!

Bilindiği üzere Samsung, yeni güncelleme politikasıyla birlikte birçok akıllı telefonunu güncellemeye devam ediyor. Bilindiği üzere en son çıkan Nisan 2021 güvenlik yamasını şu haberimizde Galaxy A52 5G‘nin aldığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise şirket bu güncellemeyi katlanabilir bir telefonuna sunmaya başladı.

Galaxy Z Flip‘e gönderilen güncelleme cihazın Android sürümünde ve One UI kullanıcı arayüzünde meydana gelen bütün güvenlik açıklarını kapatıyor. Güncelleme şuan için almanya ve Çin pazarında sunuluyor ama ilerleyen günlerde yazılımsal bir aksaklık olmazsa küresel pazara yayılacaktır.





F707BXXS3DUC4 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, cihazın içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıklarını kapatıyor. Sizde eğer bir Galaxy Z Flip kullanıyorsanız eğer cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Galaxy Z Flip, 6.7 inç AMOLED, HDR10 bir ekran ve 10 Megapiksel selfie kamera ile geliyor.

Bununla birlikte cihazın içerisinde Snapdragon 855+ yonga seti ve 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. İlk çıktığında Android 10 ile sunulan cihaz daha sonra yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini aldı. Cihazın arka tarafında 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra olmak üzere iki bir kamera modülü yer alıyor. Cihaz 15 W hızlı şarj destekli 3.000 mAh batarya kapasitesine sahip.