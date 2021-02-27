Ana Sayfa Akıllı Telefon Galaxy Z Fold 2 5G, One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Galaxy Z Fold 2 5G, One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 2 için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Güney Kore’li dev Samsung, çıkardığı katlanabilir akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold için bir güncelleme sunan şirket şimdi de Galaxy Z Fold 2 için yeni bir güncelleme daha göndermeye başladı. Güncellemenin şuan hangi ülkelere gönderildiği henüz bilinmiyor ancak telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy Z Fold 2 5G, artık çoklu görevler de daha kullanışlı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar iki çoklu ekran açıkken, kapak şeklinde cihazı kullanabilecekler.

Bunun dışında gelen bildirimlere uzun bir basıştan sonra bildirimi tutup ekranda sürükleyebilir ve çoklu bir pencere açabilirsiniz. Hızlı Panel seçeneği ile medya, bildirim vb. gibi birçok bölüme hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

One UI 3.1 ile birlikte, bir widget’ı kontrol ederken bir diğer taraftan çift dokunuşla veya avuç içi hareketiyle diğer işlevleri kapatabilirsiniz. Güncelleme aynı zamanda kamera bölümünde de iyileştirmeler içeriyor. Artık esnek modda çekim yaparken konum bilginizi ayarlayabileceksiniz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Hi-Tech Teknolojisi ile Tasarlanan Türkiye’deki Oteller

Her sene milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, Ege Denizi’nden Akdeniz’e insanın ruhunu dinlendiren, tarihi dokusu ve masmavi görüntüsü ile her insanı büyüleyen bir güzelliğe sahiptir.Gelişen...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Hindistan’da Tablet Satışları Oldukça Fazla Artış Gösterdi!

International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan rapora göre Hindistan pazarında evden eğitim dolayısıyla tablet satışlarının %14.7 oranında bir artış gösterdiği ortaya çıktı. Raporda 2020...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung, PS5 İçin SSD Üretmeye Hazırlanıyor!

Kore'li dev Samsung, akıllı telefon pazarı dışında teknolojinin birçok alanında ürünler piyasaya sunuyor. Bu ürünlerden bir tanesi de ürettiği SSD'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Z Fold 2 5G, One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Güney Kore'li dev Samsung, çıkardığı katlanabilir akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold için bir güncelleme sunan şirket şimdi de Galaxy Z...
Devamını Oku
İnceleme

Gelmiş Geçmiş En İyi Çocuk Filmleri 2021

Pandemi en çok da eve tıkılıp kalan çocuklarımızı etkiledi. Okula bile gidemeyen minikler, evde ne izleyeceklerini bilemez oldu. Bu nedenle, çocuklara ve hep çocuk...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014