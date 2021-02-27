Galaxy Z Fold 2 5G, One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Güney Kore’li dev Samsung, çıkardığı katlanabilir akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold için bir güncelleme sunan şirket şimdi de Galaxy Z Fold 2 için yeni bir güncelleme daha göndermeye başladı. Güncellemenin şuan hangi ülkelere gönderildiği henüz bilinmiyor ancak telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni güncellemeyle birlikte Galaxy Z Fold 2 5G, artık çoklu görevler de daha kullanışlı bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar iki çoklu ekran açıkken, kapak şeklinde cihazı kullanabilecekler.







Bunun dışında gelen bildirimlere uzun bir basıştan sonra bildirimi tutup ekranda sürükleyebilir ve çoklu bir pencere açabilirsiniz. Hızlı Panel seçeneği ile medya, bildirim vb. gibi birçok bölüme hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

One UI 3.1 ile birlikte, bir widget’ı kontrol ederken bir diğer taraftan çift dokunuşla veya avuç içi hareketiyle diğer işlevleri kapatabilirsiniz. Güncelleme aynı zamanda kamera bölümünde de iyileştirmeler içeriyor. Artık esnek modda çekim yaparken konum bilginizi ayarlayabileceksiniz.