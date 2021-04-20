Galaxy Z Fold 3 Daha Hafif Bir Tasarıma Sahip Olacak!

Bilindiği üzere Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında oldukça fazla etkili olmaya devam ediyor. Şirket en son Fold 2 modeliyle pazara giriş yapmıştı ve oldukça iyi geri dönüşler sağlamıştı. Bugün ise şirketin seriyi devam ettireceği ve serinin yeni üyesi Z Fold 3‘ün bir takım tasarım detayları ve yonga seti bilgisinin ne olacağı sızdırıldı. Sizlere şu haberimizde yeni Galaxy Z Fold 3‘ün batarya özelliklerinin ne olacağını paylaşmıştık.

Şimdi de cihazın tasarımının bir önceki nesline göre daha hafif bir yapıya sahip olduğu belli oldu. Yeni Z Fold 3‘ün bir önceki nesline göre 13 gram daha hafif olacağı ve toplam ağırlığının 282 gram olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor. Bu ağırlığın azaltılması ise cihazın yeni bir kaplama ile gelmesinden kaynaklanıyor. Bu kaplamanın titanyum ya da karbon fiber olacağı bildiriliyor. Ayrıca cihazın pil kapasitesi bir önceki nesilde olan 4.500 iken bu yeni nesilde 4.275 mAh olması da ağırlığına etki ediyor.

Galaxy Z Fold 3 Render

Yeni Galaxy Z Fold 3‘ün önceki nesillere göre su geçirmezlik sertifikasına sahip olacağı söyleniyor. Bu da suya dayanıklı ilk katlanabilir cihaz olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde Snapdragon 888 yonga setinin olacağı ve bu yonga setinin küresel pazara sunulacağı tahmin ediliyor.

Yeni Z Fold 3‘ün Z Flip 3 ile birlikte Temmuz 2021‘de sunulacağı konuşulurken her iki cihazında Ultra İnce Cam teknolojisine ve 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO erkan paneliyle gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda Galaxy Z Fold 3‘ün S Pen desteğinin olacağı ama cihazda S21 Ultra‘da olduğu gibi bir S Pen yuvasının olmayacağı da belli olmuştu.