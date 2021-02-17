Galaxy Z Fold 3, Ekran Altı Kamerayla Piyasada Yerini Alacak!

Yakın tarihli bir rapor, Samsung’un Temmuz ayında Galaxy Z Flip2’yi (sızıntılarda Galaxy Z Flip3 olarak etiketlenmiştir) ve Galaxy Z Fold3 katlanabilir telefonlarını duyurabileceğini ortaya çıkardı. Çin’den güvenilir bir haberciye göre, Fold3 aynı zamanda ekran altı kamera teknolojisi olarak da bilinen bir Alt Panel Kamera (UPC) ile donatılmış olacak.

Güney Koreli bir yayın, Ekim 2020‘de cihazın bir ekran altı kamera ile geleceğini bildirdi. Aynı rapor ayrıca Fold3’ün S Pen stylus’a destek sağlamak için daha kalın bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti.

Birinci nesil Galaxy Fold’un iç ekranı, çift kameraları barındıran geniş bir çentikle geldi. Galaxy Z Fold2’nin iç ekranı, delikli bir tasarıma sahip olduğundan daha büyük bir ekran / göbde oranı sunuyordu. Yerleşik UPC ile Galaxy Fold3’ün önceki modellere göre daha yüksek bir ekran-gövde oranı sunması bekleniyor.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu için menteşeler üreten bir şirket olan S-Connect, Q2 2021’de Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip2 için seri menteşe üretimine başlayacağını doğruladı. Bu bilgiler, Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonlarının Temmuz ayında çıkacağını doğruluyor.

Yakın tarihli bir rapor, Galaxy Z Fold3’ün model numarasının SM-F926 olduğunu ve 256 GB yerel depolama ile geleceğini ortaya çıkardı. 7.55 inçlik bir ana ekran, 6.21 inçlik bir kapak ekranı ve One UI 3.5 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Bir kalemi saklamak için özel bir yuvaya sahip olması da muhtemel. Galaxy Z Fold3’ün diğer özellikleri henüz bilinmiyor.