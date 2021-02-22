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Galaxy Z Fold 3 S Pen Desteği İle Gelebilir!

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefon serisine ekleyeceği Galaxy Z Fold 3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Çakır

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galaxy x fold

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gerek üst düzey gerekse orta segment birçok akıllı telefonu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bilindiği üzere şirketin büyük ekranlı ve bir kalem desteği ile not almanızı kolaylaştıran amiral gemisi akıllı telefoun Galaxy Note serisi en son Note 20 ile karşımıza çıkmıştı.

Şirket geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy S21 ailesinde S21 Ultra için S Pen desteği sunarak yeni bir Galaxy Note serisi tanıtmamıştı. Galaxy S21 Ultra ile gelen bu yeni Note serisi dışı S Pen desteği ile şirketin Note ailesine veda edeceği konuşuluyordu.

Bugün Güney Kore basınında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgiler de Samsung‘un yeni Galaxy Z Fold 3 içinde S Pen desteği sunacağı yer alıyor. Şirket Galaxy S21 Ultra‘dan sonra ikinci yeni bir cihazına da S Pen desteği vererek Note serisini defterini kapatmaya başlıyor.

Samsung tarafından henüz konu ile alakalı resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ilerleyen günlerde Note serisinin kaderinin ne olacağı belli olmaya başlayacaktır.

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