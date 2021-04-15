Galaxy Z Fold 3’te Yerleşik Bir S Pen Yuvası Olmayacak!

Bilindiği üzere Samsung, bu yıl piyasaya sürdüğü yeni Galaxy S21 ailesinde S Pen desteği sunmaya başlamıştı. Şirket bu destek ile birlikte yeni Note serisini çıkarmadı ve şirketin bu hamle ile Note serisini bitireceği söylenmişti. Ancak firma daha sonra yaptığı açıklamalarda 2022 yılında yeni Note serisini çıkaracağını dile getirmişti.

Bugün ise şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3′ten yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçen yıldan beri çeşitli sızıntılar ile karşımıza çıkmaya devam eden yeni Galaxy Z Fold 3‘ün bu sefer ki sızıntısında S Pen yuvasının olmayacağı belli oldu.

Güney Kore merkezli NaverNews tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni katlanabilir model de aynı Galaxy S21 ailesinde olduğu gibi S Pen yuvası bulunmayacak. Zaten katlanabilir bir akıllı telefona aynı Note ailesinde olduğu gibi kalem yuvası yerleştirmek oldukça maliyetli ve zor bir durumdu.

Böylelikle şirketin bu işten vazgeçip Galaxy Z Fold 3 içinde S Pen yuvası kullanmayacağı bildirildi. Ancak yayımlanan bilgilerde yeni Fold 3‘ün bir önceki nesline göre daha hafif ve daha ince olacağı tahmin ediliyor. Yeni katlanabilir akıllı telefonun 2021 yılının Haziran ayından önce tanıtılıp daha sonra seri üretimine geçilmesi bekleniyor.