Avrasya Tüneli Açılıyor! Peki Geçiş Ücreti Ne Kadar?
Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanı altında birleştiren Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta faaliyete geçecek. Tünel açıldığında, İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe 15 dakika içinde...
Milli Piyade Tüfeğimiz: MPT-76
G3 Piyade tüfeklerinin yerine Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76 geliyor! Başbakan Davutoğlu, milli piyade tüfeğimizin bu yıl seri üretime geçeceğini duyurdu. Türkiye'nin ilk milli piyade...
Twitter Gece Modu Geldi Twitter Şenlendi!
Twitter'in gözleri daha az yorması için gelen yeni özelliği "Gece Modu" tüm kullanıcılara geldi. Twitter'ın zıpır kullanıcıları bu fırsatı kaçırır mı dersiniz ? tabi...
Türk Anne Twitter Kullanırsa!
Türk annelerimizin twitteri bilinsizce kullandığını düşünün. Bakın nasıl bir sonuç çıkıyor... Hep birlikte okuyoruz. ...
Gaziantep’te patlama
Gaziantep'te sokakta yapılan bir düğünde patlama oldu. Reuters haber ajansı, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 'dan fazla kişinin de yaralı olduğunu bildirdi. Gaziantep'teki patlamada canlı...
Ünlü Twitter hesaplarından atılmış gülme garantili paylaşımlar
Ünlü Twitter hesaplarından atılmış gülme garantili paylaşımları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bomba diyebileceğimiz ve muhtemelen gülmekten öleceğimiz paylaşımlara göz atalım. ...
GalataSaray’ın listesindeki 5 forvet adayı
Galatasaray defansı Serdar Aziz ile takviye etti ve geçtiğimiz sezon sıkıntı yaşadığı forvet hattına takviye yapmak istiyor. Nakit para sıkıntısı çektiği için yüksek performanslı yıldızları listesinden kaldıran Cimbom, 5 isimden oluşan kısa...
Türkiye’ye çağ atlatacak Stad Projeleri başladı!
Türkiye'ye çağ atlatacak stad projeleri başladı. Birbirinden muhteşem ve en yeni teknolojiler ile donatılan stadların yapımına başlandı bile. Eminim içlerinden sadece 1 tanesini biliyosunuzdur....
Bu fıkralar çok komik!
Fıkraların günümüze uyarlanmış halleri karşınızda. Bazı fıkralara hem gülüp hem de anlamaya çalışıyorsunuz. İşte o zaman daha farklı bakıyorsun bi fıkraya. Fıkra deyip geçme...
Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları
Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi ve unutulmaz futbolcularını sizler için derledik, Ribery'den tutun da Cevat Prekazi'ye kadar pek çok futbolcuyu tekrar hatırlayacağız. Ama garip...
Bu fıkra başka fıkra, gülme garantili
Fıkralar bizleri her daim güldürmüştür. Ama o kadar manyak fıkraları toparladık ki gülme garantili. Hatta iddia ediyorum gülmeyen olursa aşağıdan yorum yazsın küçük bir...
EURO 2016 Fransa stadyumları
10 Haziran-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında oynanacak ve Fransa'da gerçekleşecek olan 2016 Avrupa Şampiyonasına 10 farklı kent ev sahipliği yapacak. Bu kentler; Paris, Bordeaux, Nice,...
Daha kötüsü olamaz heralde!
En önemli Whatsapp mesajlarını toparladık. Fakat aralarında o kadar komikleri var ki inanamazsınız. Hadi hep birlikte görüntüleyelim. Şeytan Ayrıntıda Gizlidir Dedirten 13 Zararsız Fotoğraf
Kadınların Erkeklerde Aşırı İtici Bulduğu 13 olay
Erkekler bazen gerçekten itici olabiliyorlar. Hatta tam bir kadın gibi davrananlar da var. Bakalım biz neleri derledik. Hep birlikte görelim. Burun karıştırmak Yerli yersiz o.urmak Slip mayo Sırt...
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir Dedirten 13 Zararsız Fotoğraf
Kimi ters açı, kimi bakış açısı; Bu fotoğraflar göründüğü gibi değil. Baktığınız görüntü ile aslında olan görüntü arasında çok fark var. Bakalım anlayabilecek misiniz? Yok...
Tuvalette Başınıza Gelebilecek En İlginç 15 Görüntü
Komik mi komik, ilginç mi ilgin ve anlamsız görüntüleri bir araya getirdik. Bakalım sizler resimleri görünce ne düşüneceksiniz. ...
Dünyanın En Güzel Forveti Alex Morgan
Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel forvetini görmeye hazır mısınız? Yanlış duymadınız. Alex Morgan adlı bayan tartışmasız dünyanın en güzel forveti. Sizler için Dünyanın en güzel...
650 TL’lik Ayakkabı İsteyen Kadınlara, Kocalarının Verdiği Komik Cevaplar
650 TL ayakkabı alırsan olacağı bu. Nasıl bir cevap bekliyorsa artık kocasından ? Siz olsaydınız nasıl bir cevap verirdiniz eşinize ? ya da alır...
Bilim insanını bile şaşırtan 15 öğrenci evi
Türkiye'de öğrenci evleri meşhurdur. Hele ki kira parasını denkleştirmeye çalışan ya da elektrik ya da doğalgaz faturalarını ödemeyen ama sayacın üzerine kesmemeleri için not...
Şükretmenizi sağlayacak 21 an!
Bu fotoğraflara baktığınızda başına gelmemesi için dua etmeniz gerektiğine inananlardanız. Yoksa başınıza gelmiş bile olabilir. Ama yok yok umarız takipçilerimiz bu gibi anlar yaşamamıştır/yaşamazlar. ...
Ünlülerin estetik öncesi ve sonrasını gösteren çarpıcı fotoğraflar
Ajda Pekkan, Deniz Akkaya, Beren Saat ve pek çok ünlünün önceki ve sonraki hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Bu fotoğraflar cidden gerçek.. Bazı fotoğraflar var...
Ağaç Degil Sanki Teşhirci Diyeceğiniz 14 Terbiyesiz Ağaç
Kim Kardashian bitki olsa heralde bunlar yanında halt ederdi. Ağaç olur da bu kadar mı olur diyebileceğiniz birbirinden garip 14 ağaç resmi ile sizleri...
Galatasaray’lılara özel en muhteşem Caps’ler 2016
Eğer Galatasaray taraftarı iseniz bu Capsler tam size göre. Birbirinden komik capsleri bir araya getirdik. Gelin hep birlikte kopalım. Galeride gezinirken güzel süprizlerle karşılaşacaksınız! ...
Beşiktaşlıların Duygulanarak Bakacağı 37 Nostaljik Görüntü
Sadece Beşiktaş'lıların değil tüm futbolseverlerin duygularına hakim olmadan izleyeceği ve görüntüleyeceğiz 37 an'ı sizinle paylaşıyoruz. Gol sevinçlerinden tutunda Süleyman Seba'nın futbolculara yaptıklarına kadar bir...
Teknolojiye Bağımlılığımızı Gösteren 65 Eleştirel Çizim
Sanat, genelde sosyal sorunları ve günlük problemleri yansıtan bir ds yna gibidir. İnternetin, akıllı telefonların ve diğer internete bağlı cihazların yükselişiyle beraber online olmak sadece...
İnternetten alış veriş yaptıktan sonra sonu hüsranla biten 14 insan!
Hepimiz internetten alışveriş yapıyoruz. Ama bazen sipariş ettiklerimiz ile gelen arasında fark olabiliyor. Ama bu farklar oldukça garip. Hadi gelin hep birlikte bakalım. ...
Karakter testi yaptınız mı?
Eminim herkes hayatında bir kez bile olsa karakter testi yaptırmıştır ya da yapmıştır. İşte size fırsat! Sonraki resimlere giderek kendi kendinize karakter testinizi yapabilirsiniz....
Erkekler hoşlandıkları kızlara nasıl yaklaşır ?
Sosyal medyada paylaşılan ve erkeklerin hoşlandıkları kızlara nasıl yaklaşacağını anlatan montaj ve komik görüntüleri bir araya getirdik. Umarım beğenirsiniz. Son görüntüye dikkat ...
Hiç bişey gördüğünüz gibi değil! 15 Şaşırtıcı Reklam
Dünya çapında etkili reklamlara denk gelme şansınız çok, pek çoğu da belli başlı ödüllere ulaşmak için yapılan çalışmalar. Tabii bazıları da sosyal sorumluluk alanında...
Dünyanın en iyi ekranına sahip akıllı telefonlar!
En yüksek ekran çözünürlüğüne sahip telefonlar! Her geçen gün yeni bir akıllı telefon tanıtılıyor veya piyasaya sürülüyor diyebiliriz. Her yıl piyasaya sürülen telefonlar arasından en...