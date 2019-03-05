Game Of Thrones 8. Sezon ilk Fragman Yayınlandı!

14 Nisan 2019’da final sezonu ile yayına başlayacak 8. sezon için ilk fragman az önce yayınladı.

Game of Thrones 8 sezonu bir aydan biraz daha uzun sürdü ve HBO sonunda serinin final sezonu için ilk fragmanı yayınladı.

Az önce HBO’nun YouTube kanalında çıkan fragman, bize her karakterin sezon 8’de başlamasını bekleyebileceğimiz kısa bir özet veriyor. Jon ve Dany her ikisi de Winterfell’de Sansa ile birlikte ordusundan son bir saldırı için hazırlanıyorlar. Bu arada, Jaime sevdiği kişi ile doğru olanı arasında bir karar verirken, Cersei’nin isteklerine rağmen onlara katılıyor.

Arya, yeteneklerini bir suikastçı olarak kullanarak ve ailesiyle birlikte büyük bir savaşta kavga ederken gösterdiği gibi, karavandaki tek gizemli karakter gibi görünüyor. Karavan, Winterfell Savaşı’nın kısa bir süre geçmesiyle sona erer, burada yaşayan göründüğünde ölülerin son duraklamaları olur.

Thrones’un altı bölümlük final sezonu 14 Nisan’da HBO’da yayınlanacak.

İşte Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı